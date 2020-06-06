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حقوق المرأة: ختان الإناث إعاقة زي قطع الإيد والرجل

السبت 06/يونيو/2020 - 12:36 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن جرمية ختان الفتيات التي شاهدنها خلال الأيام الماضية بشعة ومؤلمة وصادمة للجميع، مشيدة بتحرك النيابة العامة والقبض على هذا الأب خلال ٢٤ ساعة.

وأضافت "أبو القمصان"، خلال مداخلة تليفزيونية، أن ختان الإناث يعتبر إعاقة مستمرة مدى الحياة وتكون سبب في فشل العلاقة الزوجية والطلاق.

وأوضحت أن دار الإفتاء والأزهر أكدوا أن الأحاديث التي جاءت في هذا الأمر إما ضعيفة أو مسندة أو تم تفسيرها بالخطأ، لافتة إلى أن ختان الذكور كل ما جاء فيه مثبت وهناك فرق كبير بيان ختان الإناث والذكور.

وتابعت أنه يتم إزالة جزء أساسي من العضو التناسلي للأنثى، وبالتالي يحدث لها إعاقة وهذا سبب التجريم وهذا عضو أساسي ونافع لجسدها.

كما وجهت التحية إلى الأم التي قامت بالإبلاغ عن هذا العمل الإجرامي،  مضيفة أن كثير من الأمهات تقوم بالإبلاغ إذا شعرن أن الأب لديه النية لختان بناته، وهناك آباء أيضًا تقوم بالإبلاغ عن الأمهات.

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