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محافظات

غلق محل بلياردو خالف قرار الحظر وإزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية ببلبيس

السبت 06/يونيو/2020 - 02:09 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي - أحمد النشوقي

أكد اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية أستمرار الحملات المكثفة لمتابعة مدي الألتزام بقرار الحظر والتأكد من إتخاذ كافة الأجراءات الوقائية والأحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد بمختلف الوحدات المحلية.

 

وأضاف رئيس مركز ومدينة بلبيس انه أسفرت الحملة عن غلق محل بلياردو خالف قرار الحظر وتفريق تجمع من الشباب والأطفال وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتشميع المحل .

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وِأشار "علام" الي انه تابع "اشرف عامر" رئيس الوحدة المحليه بالزوامل أعمال تطهير وتعقيم قريه الزوامل بالكامل بالاضافه الي الرش بجهاز الضباب بعزبه قطه وحي البيومي تفاديا من انتشار فيروس كورونا وحفاظا علي صحه وسلامه المواطنين.

 

وأستكمل رئيس المدينة مشيرا الي انه تم ازاله حاله بناء مخالف باولاد سيف ازاله كليه لاعمدة الدور التاني علي مساحه ١١٤ متر وازالة لحاله بشبرا النخله ازالة جزئيه لقواعد وسملات خرسانية علي مساحه ٨٥ متر.


كمت م ازاله حاله بالعدليه ازاله جزئية لقواعد وسملات خرسانية علي مساحه ٨٧ متر وتم القبض علي المخالفين واحالتهم الي النيابه العسكريه لاتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة.

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