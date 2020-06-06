ربنا يخليك لينا... لقاء الخميسي توجه رسالة مؤثرة لـ أشرف زكي





وقامت لقاء الخميسي بنشر صورة للفنان اشرف ذكي عبر خاصية الاستورى علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام".

وكتبت معلقة : الف حمدللة علي السلامة يا غالي يارب دايما بصحة وسلام ونجاح وحب وربنا يخليك لينا دايما وابدا وعيلتك وحبايبك بنحبك اوي.





وكان تعرض الفنان أشرف زكى امس الى ازمة قلبية وقام بتركيب دعامة فى القلب وحاليا يمكث فى منزله ليقضى فترة النقاهة





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يُذكر أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، والذي تجري أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.





"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.