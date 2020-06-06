تخلوا عن طابعكم الاستعماري.. الصين تحذر بريطانيا من التدخل في شئون هونج كونج

حذرت الصين بريطانيا من استمرار تدخلها في شؤون هونج كونج أو مواجهة "عواقب" جسيمة، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن، اليوم السبت، في تقرير نشرته على موقعها









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وصرح تشن ون، عضو هيئة الأركان الأول بالسفارة الصينية في لندن لـ رئيس الحكومة بوريس جونسون أن بلاده يجب أن تتخلى عن "طابعها الاستعماري".





وقال تشن ون وفقا لما نقلته "بي بي سي وورلد" - "نعتقد أن سكان هونج كونج الذين ولدوا في هونج كونج مواطنون صينيون، وستكون هناك عواقب بالتأكيد".





وتراجع المسؤول الصيني فيما بعد عن كلماته، نافيا وصف بيانه بأنه تهديد، وأكد أن خطة التأشيرة التي اقترحتها المملكة المتحدة لسكان هونج كونج هي التهديد الحقيقي.





وقال "أنا لا أهدد بشيء، أنا فقط أقول أن هذا ليس القرار الصحيح وسيضر باستقرار هونج كونج، وسيكون ضارًا لصورة المملكة المتحدة الخاصة بالالتزام بتعهداتها.





وفي 4 يونيو، نشرت مقالة نشرتها صحيفة مرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني "جلوبال تايمز" أن المملكة المتحدة واجهت "ضررًا كبيرًا" على اقتصادها باعتزام رئيس الوزراء بوريس جونسون المضي قدمًا في اقتراحه بتقديم تأشيرات لملايين مواطني هونج كونج .





وقد تعتقد حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بصدق أنهم يقاتلون من أجل قيمهم وهم يواجهون الصين بشأن قانون الأمن القومي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، في حين أنهم في الواقع يعقدون صفقة تشتد الحاجة إليها.





وأكدت المقالة أن قانون الأمن القومي الصيني في هونج كونج كان شأنًا صينيًا داخليًا حصريًا.