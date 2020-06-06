رغم أزمة كورونا.. المقاولون العرب تواصل أعمالها في دولة أوغندا‬ ..صور

أعلن المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب أن فرع الشركة بدولة أوغندا يواصل العمل على الرغم من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن أبناء الشركة استطاعوا تجاوز المحنة واستكمال العمل فى المشروعات المختلفة ومنها طريق باليسا كامنكولى لوط 2.





وتم الانتهاء والتسليم الابتدائى لقطاع من الطريق يبلغ 45% من الطريق الإجمالى الذى يبلغ 44 كم بتكلفة 61 مليون دولار فى حين أن العقد الموقع مع هيئة الطرق الأوغندية يشترط الانتهاء وتسليم 30% فقط وبذلك تكون الشركة قد انتهت من ذلك القطاع فى مدة زمنية أقل من المقرر بالتعاقد.





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وأضاف "صلاح" أن ذلك يعد حدثا يتكرر للمرة الثانية فى تاريخ هيئة الطرق الأوغندية حيث سبق وأن انتهت الشركة من تنفيذ 40 % من طريق ترينى باليسا كومى لوط 1 بطول اجمالى67 كم و بتكلفة 81 مليون دولار فى شهر يناير الماضى قبل الموعد التعاقدى.





وأيضا طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة و هذا يعزى إلى منح الشركة شهادة قام بتسليمها نائب رئيس الدولة كأفضل شركة مقاولات فى أوغندا لمدة عامين متتالين عامى 2018 و 2019.





وأوضح صلاح إلى أنه على الرغم من أزمة كورونا إلا أن قطاع افريقيا بالشركة استطاع التغلب على كافة المعوقات الناتجة عن حظر التجوال المطبق و نقص توافر بعض قطع غيار المعدات مضيفا أنه يتم الالتزام الكامل بتطبيق كافة الاجراءات الوقائية للحفاظ على صحة العاملين المصريين و الأوغنديين.





الجدير بالذكر أن المقاولون العرب تقوم أيضا بتنفيذ مشروع ماساكا بوكاكاتا بطول 41 كم و بتكلفة 45 مليون دولار.



