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فن

محمد لطفى يستعيد ذكرياته مع الملاكمة بصورة لمنتخب مصر.. شاهد

السبت 06/يونيو/2020 - 03:59 م
محمد لطفى
محمد لطفى
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محمد بدران
استعاد الفنان محمد لطفى ذكرياته مع رياضة الملاكمة وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"

ونشر محمد لطفى صورة له على متن الطائرة وعلق: "منتخب مصر للملاكمة عام ١٩٨٦ عميد توفيق مظهر مصطفي القليني جلال الجندي محمد لطفي"

وشارك محمد لطفى مؤخرا في بطولة مسلسل "سلطانة المعز" وهو ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي.

والمسلسل بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني،تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، طاهرة،دينا ،محمد لطفي ، محمود البزاوي،وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس.. ومدير التصوير هيثم زانيتا وتأليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير .


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