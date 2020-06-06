أخبار التعليم.. شمال سيناء تستعد لـ امتحانات الثانوية العامة.. فتح باب التشعيب الإلكترونى لطلاب الإعدادي بـ هندسة حلوان

نشر "صدى البلد" اليوم، السبت، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.





وفيما يلي ينشر "صدى البلد" موجزًا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:





التعليم تشرح نتيجة أولى و2 ثانوي وتهنئ الناجحين.. وتؤكد: الدور الثاني في سبتمبر



فتح باب التشعيب الإلكترونى لطلاب الإعدادي بـ هندسة حلوان

جامعة حلوان تعلن توصيات المؤتمر الدولي فيروس كورونا - تحديات وممارسات





جامعة بنها: مد فترة تسليم الأبحاث لطلاب النقل إلكترونيا لمدة أسبوع

أستاذ علم اجتماع لـ طلاب الفرق النهائية: ابتعدوا عن الشائعات



للاستفادة من خبرة الكلية.. توقيع بروتوكول تعاون بين هندسة المنصورة وري الدقهلية





شمال سيناء تستعد لـ امتحانات الثانوية العامة





تنفذها فرق مستقبل وطن.. النيلي: تطهير لجان امتحانات الشهادة الثانوية والدبلومات الفنية بمطروح

تدريب الطلاب إلكترونيًا بمركز التطوير المهني بجامعة أسوان.. صور