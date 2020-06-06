مصر تتوصل لاتفاق مع النقد الدولي للحصول على 5.2 مليار دولار.. ونواب: يساهم في زيادة قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي ودعم قطاع الصحة.. ويقلل من حجم فائدة الدَين الداخلي

النائب محمد بدراوى يطالب بمدة فترة سداد أقساط قرض صندوق النقد إلى 10 سنوات

برلمانى:

قرض صندوق النقد يساهم فى سد العجز بالموازنة العامة للدولة

لزيادة نموها الاقتصادي.. نائب:

مصر ستستفيد من قرض صندوق النقد









منح مصر قرضا من صندوق النقد الدولى يدل على ان ترتيب مصر فى التصنيف العالمى جيد، سيساهم فى تدعيم الاحتياطى النقدى الأجنبى مرة اخرى وتوجيه باقى الأموال إلى الإنفاق على مجال الصحة، الذى يحتاج للدعم، خاصه أنه أصبح هناك اولوية للإنفاق على مجال الصحة فى ظل جائحة كورونا التى تمر بها مصر، وطالبوا بضرورة مد فترة سداد القرض الحالى من 7 إلى 10 سنوات، حتى نتمكن من سداد اقساط القرض الأول ولا يحدث ازدواج بين سداد القرض السابق والحالى. أكد عدد من نواب مجلس الشعب أنكما أشاروا إلى أن القرض





قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن القرض الجديد الذى ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولى سيعوض نقص الإحتياطى النقدى الأجنبى الذى كان يقدر بـ45 مليار دولار، ثم انخفض مرتين خلال الشهور الماضية إلى 40 مليار دولار و37 مليار دولار فى ظل جائحة كورونا





وأضاف بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن نقص الاحتياطى النقدى الأجنبى بسبب تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج وخروج كثير من الأموال من الإستثمار فى أدوات الدين المحلية.





وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أن أهم شيىء فى هذا القرض هو أن يساهم فى تدعيم الإحتياطى النقدى الأجنبى مرة اخرى وتوجيه باقى الأموال إلى الإنفاق على مجال الصحة، الذى يحتاج للدعم ، خاصه أنه أصبح هناك اولوية للإنفاق على مجال الصحة فى ظل جائحة كورونا التى تمر بها مصر.

















واوضح أنه من بين ما تم الاتفاق عليه هو سداد هذا القرض فى فترة من 3 إلى 5 سنوات أى من عام 2021 حتى 2026 وهى مدة قصيرة جدا، خاصه وان مصر لم تسدد حتى الان اقساط قرض الصندوق الاول الذى يقدر بـ12 مليار جنيه وستبدأ فى تسديده نهاية عام 2020.









وطالب بضرورة مد فترة سداد القرض الحالى من 7 إلى 10 سنوات، حتى نتمكن من سداد اقساط القرض الأول ولا يحدث ازدواج بين سداد القرض السابق والحالى.





وقال النائب أحمد فرغلى، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب أن القرض الذى حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولى يأتي بسبب نقص الإحتياطى النقدى الأجنبى، نتيجة لتراجع أهم مصدر للإحتياطى النقدى الأجنبى وهو تحويلات المصريين فى الخارج بسبب جائحة كورونا ، وتعتبر مصر خامس أكبر دولة فى معدل زيادة التحويلات فى الخارج.



وأضاف فرغلى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن السياحة تعتبر ثانى مصدر أثر أيضا بشكل كبير على الإحتياطى النقدى الأجنبى، نظرا لوقف حركة الطيران خلال الشهور الماضية بسبب جائحة كورونا.



وأوضح عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن القرض الذى ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولى سيساهم فى سد العجز فى الموازنة العامة للدولة ، كما أنه سيقلل من حجم فائدة الدين الداخلى.



