على متن دراجة نارية .. حارس الزمالك يتألق في أحدث ظهور

شارك محمد ابو جبل حارس مرمي الزمالك جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة له .





وظهر محمد ابو جبل بملابس كاجول وهو على متن دراجة نارية، نالت إعجاب متابعيه.





وكان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.





يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة استكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.







