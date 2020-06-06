AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طالب بتنفيذ إعلان القاهرة فورًا.. الرميح: مصر مفتاح حل الأزمة الليبية| فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 06:39 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي

علق مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزى الرميح، على مبادرة القاهرة بشأن الازمة الليبية والتى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، فى حضور المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، و المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى.


وأضاف الرميح خلال مداخلة هاتفية مع قناة "تن"، أن حل الأزمة الليبية يكمن فى وقوف مصر بعد الله إلى جانب الدولة الليبية، معقبا:"الاباء المؤسسون لليبيا، انطلقوا من مصر؛ لـ تحرير الدولة من الاستعمار الإيطالي، بعد تكوين ائتلاف سياسي وعسكري "الجيش السنوسي" هنا على أرضها.


وأوضح رمزى الرميح: بعد ذلك لجأ الآباء المؤسسون للقاهرة، وقاموا بتشكيل ائتلاف ذهب للأمم المتحدة وأجهض مشروعا كان يهدف إلى تقسيم ليبيا آنذاك، نتج عنه إصدار قرار من الأمم المتحدة عام 1949 باستقلال ليبيا، وتوج القرار الاممى بإعلان الاستقلال 1951.


وأكد رمزى الرميح، أن ما يحدث فى الدولة الليبية هذا العام 2020 هو ما كان يحدث معها فى عشرينيات القرن الماضى، عندما تكالبت الدول للوصاية على ليبيا، وخرج الحل من مصر.


وطالب مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزى الرميح، بتنفيذ إعلان القاهرة بشكل فوري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خارجية البرلمان: ليبيا أحد أهم محاور دائرة الأمن القومي المصري

السيسي وحفتر وعقيلة يناقشون الملف الليبي.. السيسي: ممارسات بعض الأطراف في ليبيا مقلقة وندعو لوقف إطلاق النار.. حفتر: تركيا ترعى الإرهاب أمام العالم

برلمانية: إعلان القاهرة يعبر عن الموقف المصري الأصيل تجاه الشعب الليبي

خارجية البرلمان: إعلان القاهرة خطوة تاريخية لتحقيق استقرار ليبيا وشعبها

ترشيحاتنا

تخفيض أسعار ميتسوبيشي mitsubishi في مصر.. صور

وزير التعليم: كل من ظهرت له نتيجة أولى و 2 ثانوي اليوم "ناجح"

شاهد.. ظهور جماعة النمر الأسود مسلحين خلال المظاهرات الأمريكية

علّمته ازاي يعقم غرفته.. محمد رمضان رفقة نجله من كواليس كليبه الجديد كورونا فيروس

منع من الظهور وشماتة.. القصة الكاملة للخلاف بين شقيق ياسمين عبد العزيز و ريم البارودي

أزمة تضرب الزمالك بسبب عقد نجل فاروق جعفر.. ومصدر: اللاعب يتقاضى 6 ملايين جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 نصائح من الصحة العالمية لارتداء الكمامات القماشية | شاهد

عنوان جاذبيتك.. طرق العناية باللحية لمظهر رائع

سعر ومواصفات BMW M50i في مصر.. صور