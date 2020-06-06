طالب بتنفيذ إعلان القاهرة فورًا.. الرميح: مصر مفتاح حل الأزمة الليبية| فيديو

علق مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزى الرميح، على مبادرة القاهرة بشأن الازمة الليبية والتى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، فى حضور المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، و المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى.





وأضاف الرميح خلال مداخلة هاتفية مع قناة "تن"، أن حل الأزمة الليبية يكمن فى وقوف مصر بعد الله إلى جانب الدولة الليبية، معقبا:"الاباء المؤسسون لليبيا، انطلقوا من مصر؛ لـ تحرير الدولة من الاستعمار الإيطالي، بعد تكوين ائتلاف سياسي وعسكري "الجيش السنوسي" هنا على أرضها.





وأوضح رمزى الرميح: بعد ذلك لجأ الآباء المؤسسون للقاهرة، وقاموا بتشكيل ائتلاف ذهب للأمم المتحدة وأجهض مشروعا كان يهدف إلى تقسيم ليبيا آنذاك، نتج عنه إصدار قرار من الأمم المتحدة عام 1949 باستقلال ليبيا، وتوج القرار الاممى بإعلان الاستقلال 1951.





وأكد رمزى الرميح، أن ما يحدث فى الدولة الليبية هذا العام 2020 هو ما كان يحدث معها فى عشرينيات القرن الماضى، عندما تكالبت الدول للوصاية على ليبيا، وخرج الحل من مصر.





وطالب مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزى الرميح، بتنفيذ إعلان القاهرة بشكل فوري.