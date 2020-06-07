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اقتصاد

العراق يشتري 3 ملايين طن قمح محلي هذا الموسم

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:02 ص
قمح
قمح
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رويترز
قالت الشركة العامة لتجارة الحبوب بالعراق اليوم السبت، إنها اشترت نحو ثلاثة ملايين طن من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد في 20 أبريل.

وكانت وزارة الزراعة قالت إنها تتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى ستة ملايين طن في موسم الحصاد بين أبريل ومايو.

وفي مارس، قال العراق، وهو مستورد رئيسي للحبوب في الشرق الأوسط، إنه سيحتاج إلى استيراد مليون طن من القمح هذا العام.

وذكر أن تلك الاتفاقات بغرض تعزيز الاحتياطيات في ظل تنامي المخاوف من حدوث بطء في سلاسل الإمدادات الغذائية نتيجة إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا في أنحاء العالم.

   

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