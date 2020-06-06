يضر بقطاع التطوير العقاري.. تحرك برلماني لإلغاء قرار وقف تراخيص البناء 6 أشهر

تقدم النائب محمود عادل شعلان، نائب كفر الدوار بالبحيرة، اليوم السبت، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، لإلغاء قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 شهور.
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وتساءل "شعلان"، إلى أي الأسانيد القانونية التي استند إليها قرار وزير التنمية المحلية رقم 182 لسنة 2020، بشأن تكليف المحافظين بوقف إصدار قرارات الترخيص، حيث أن القرار يشوبه البطلان والمشروعية.
وأوضح "نائب كفر الدوار"، أن قطاع العقارات المصري، يمثل نسبة تقارب الـ18 % من إجمالي الناتج المحلي، ومثل ذلك القرار سيضر بقطاع التطوير العقاري، إضافة إلى الأضرار بالصناعات المرتبطة بها من(مواد بناء- مفروشات-.. ألخ).
وأضاف "نائب البرلمان"، أن قطاع المقاولات يعد من القطاعات ذات الكثافة العمالية الكبيرة، ونتيجة تطبيق هذا القرار لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد سيؤثر بشكل مضاعف على العمالة المنتظمة وغير المنتظمة المنتسبة للقطاع العقاري التي تقدر بالآلاف، وما يؤدي ذلك لارتفاع معدلات البطالة وذلك لا يتسق مع توجهات الدولة بإتاحة فرص عمل جديدة والحفاظ على الفرص المتاحة خاصة في ظل الركود الذي تسببه جائحة فيروس كورونا المستجد..