الفريق الطبي يصنع الأمل من الألم.. سابع حالة ولادة من مصابات بكورونا بمستشفى العجوزة

أعلن الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة عبر صفحته على الـ"فيسبوك" عن تسجيل الحالة السابعة لولادة من مريضات بفيروس كورونا المستجد في العجوزة.
وأوضح أن القصة السابعة بدأت بآلام حادة طارئة لولادة عاجلة، مشيرا إلى أنه في وقت قياسي؛ تجمع الأبطال من الأطباء (استشاري التخدير، واستشاري النساء والتوليد، وأخصائي الحضانات، وتمريض العمليات)، وبدأت الملحمة المعتادة لإنقاذ حياة.
واشار الى انه تمت ولادة طفل كامل النمو في حالة مستقرة، والأم أيضا في حالة مستقرة"، مؤكدا أن أبطال الفريق الطبي لا يزالون يصنعون الأمل من الألم.