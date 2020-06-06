رسميا.. يوسف البلايلي باق مع أهلي جدة

حسم مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي بشكل نهائي، مصير النجم الدولي الجزائري يوسف البلايلي مع الفريق الأول لكرة القدم.









والبلايلي البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى النادي الأهلي في صيف 2019، قادمًا من الترجي الرياضي التونسي في صفقة قدرت قيمتها بـ3 ملايين يورو تقريبًا.





ومنذ أن انضم إلى الأهلي، وأخبار كثيرة تتردد بشأن أزمات البلايلي مع مجلس الإدارة، وطلبه الرحيل في أكثر من مناسبة.





ونقلت تقارير صحفية سعودية، عن مسؤول في مجلس إدارة النادي الأهلي، عدم رحيل البلايلي عن الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم، بأي شكل من الأشكال.





وأضاف المسؤول الأهلاوي : "غير صحيح ما ينشر من أخبار، عن المحترف الجزائري يوسف البلايلي، وطلبه الرحيل عن الفريق".





وشدد على أن شائعات رحيل البلايلي، وطلبه المغادرة رسميًا، تم نشره قبل شهرين من الآن، قبل أن تنفيه الإدارة، لتعاد القصة الزائفة مجددًا، في هذه الأيام.

وأشار المسؤول الأهلاوي، إلى أن اللاعب الجزائري ، يتواجد حاليًا في بلاده، ولم يتواصل مع الإدارة، أو يطلب الرحيل نهائيًا.





جدير بالذكر أن بلايلي ، شارك في 18 مباراة مع الأهلي، منذ الانضمام إليه في 2019، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 3 أخرى.



