وردة وملابس كاجوال.. يسرا تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة.. شاهد





وظهرت يسرا ، ببنطالا أنيقا باللون الأسود ومرتدية معه تى شيرت باللون الرمادى الذى يبرز عن جمالها، كما وضعت جاكيت بسيط باللون الأبيض حول الخصر ليبرز عن رشاقتها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يسرا فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الناعم الذى يبرز عن جمال إطلالتها الجذابة.





وتركت شعرها الذهبى القصير منسدلا بينى كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز عن جمالها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط طويل باللون الفيروزى والذهبى الذى يتناسب مع إطلالتها