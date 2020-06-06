وردة وملابس كاجوال.. يسرا تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة.. شاهد

تألقت الفنانة يسرا، بصورة جديدة لها قامت بنشرها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" طهرت فيها بإطلالة جذابة وانيقة.
وظهرت يسرا، ببنطالا أنيقا باللون الأسود ومرتدية معه تى شيرت باللون الرمادى الذى يبرز عن جمالها، كما وضعت جاكيت بسيط باللون الأبيض حول الخصر ليبرز عن رشاقتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يسرا فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الناعم الذى يبرز عن جمال إطلالتها الجذابة.
وتركت شعرها الذهبى القصير منسدلا بينى كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز عن جمالها.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط طويل باللون الفيروزى والذهبى الذى يتناسب مع إطلالتها
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Around this time last year in Rome.🌹 Can’t wait to be back there (hopefully) soon. 🙏🏻 Sending my love to Italy, the Italian people, and the whole wide world. We’re all in this together, and together we will all overcome this. Hope you all staying safe 💚 🤍 ❤️ #Youssra #يسرا