المطران عطا الله حنا: الفلسطينيون يقفون بالمرصاد لكل مؤامرة تستهدف عدالة قضيتهم

أكد المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس أن الشعب الفلسطيني ومنذ وعد بلفور وحتى وعد ترامب وهو يعاني من النكبات والنكسات والمظالم التي لا عد لها ولا حصر.
وقال المطران عطا الله حنا – في تصريح له اليوم - إن شعبنا الفلسطيني هو من أكثر الشعوب التي ظلمت ناهيك عما تعرضت له شعوبنا العربية الشقيقة من مؤامرات ومشاريع هادفة إلى تدمير الوطن العربي وتفكيكه خدمة لأعداء الأمة المتآمرين عليها وعلى قضيتها الأولى قضية فلسطين.
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وتابع قائلا، إن ما سمي زورا وبهتانا بالعملية السلمية او اتفاقيات اوسلو والتي رماها الفلسطينيون منذ زمن بعيد في مزبلة التاريخ لم تكن في الواقع إلا فخا وجزءا من صفقة القرن ومن المؤامرة التي استهدفت وما زالت تستهدف شعبنا الفلسطيني.
وأضاف رئيس أساقفة سبسطية أنه خلال 25 عاما من المفاوضات العبثية ازدادت وتيرة الاستيطان والتهويد والأسرلة في القدس وازدادت الاعتقالات وسرقة الأراضي وبنيت الأسوار العنصرية وما تعرض له الفلسطينيون في فترة ما سمي بالمفاوضات السلمية يكاد يكون أخطر بكثير مما تعرض له قبل ذلك .
ونوه إلى أن الفلسطينيين اليوم باتوا مدركين جسامة المخاطر التي تحيط بهم وتستهدف عدالة قضيتهم وهم مطالبون بأن يعملوا على انهاء الانقسامات وتوحيد الصفوف من اجل افشال كافة المؤامرات المعادية، مشيرا إلى ان صفقة القرن لن تمر ولن تمر اية صفقات او مشاريع هدفها تصفية القضية الفلسطينية ، فالفلسطينيون يقفون بالمرصاد لكل مؤامرة ولكل مخطط يهدف للنيل من عدالة قضيتهم.