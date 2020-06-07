توفير أسطوانات الأكسجين بالإيجار لإنقاذ مرضى كورونا في أسوان

وجه أشرف عطية محافظ أسوان بالتنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة في تعبئة أسطوانات الأوكسجين لتغطية احتياجات المستشفيات والمواطنين من الأوكسجين في ظل الحاجة للتعامل السريع لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.





وقال مدير عام المناطق الصناعية بأسوان أحمد عز - في تصريح صحفي اليوم - أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان جرى الاتفاق مع رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المختصة بمضاعفة أعداد أسطوانات الأوكسجين المخصصة لمحافظة أسوان، لاسيما لمستشفيات الفرز والعزل على الرغم من تشغيل شبكات الغازات بها، بجانب توفير 100 أسطوانة بأسعار رمزية للمصابين بكورونا ويخضعون للعزل المنزلي.



