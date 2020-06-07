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أخبار العالم

الكتاب الأبيض| الصين تخبر العالم بسر التغلب على كورونا.. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:20 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدرت الصين اليوم الأحد كتابا أبيض عن تجربتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب "التلفزيون الصيني" جاء الكتاب الأبيض بعنوان "محاربة كوفيد 19: عمل الصين"، من قبل المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصينية.

يتألف الكتاب الأبيض ، الذي يتكون من أربعة فصول، حول جهود الصين للوقاية والسيطرة والعلاج في المعركة ضد الفيروس، بالإضافة إلى الجهود المبذولة على المستوى العالمي في التعاون الدولي.

ويقول الكتاب الأبيض إن الصين تعتقد اعتقادا راسخا أنه ما دامت جميع الدول تتحد وتتعاون من اجل الحصول على استجابة جماعية، فان المجتمع الدولى سينجح فى التغلب على جائحة وباء كورونا، وأن" العالم سيخرج من هذه اللحظة المظلمة في تاريخ البشرية إلى مستقبل أكثر إشراقا".

ووفقًا للكتاب الأبيض، فإن معدل الشفاء من فيروس كورونا وصل إلى أكثر من 94 %  في البر الرئيسي الصيني.

كما سلط الكتاب الأبيض الضوء على سلاح العلوم والتكنولوجيا التي كانت دائمًا السلاح الأقوى تستخدمه البشرية لمكافحة الأوبئة، مشيرا إلى أن الصين استفادت بالكامل من السلاح لكسب المعركة ضد فيروس كورونا.

إلى ذلك، سجلت الصين 6 حالات إصابة جديدة قادمة من الخارج، بينها حالة واحدة محلية، ووصل بذلك إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين إلى 83.036 شخصا، لتحتل المركز الـ18 عالميا.

فيما واصلت الصين عدم تسجيل أي وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليتوقف إجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

وأضاف التلفزيون الصيني أنه تم تسجيل 5 حالات جديدة بدون أعراض، وأن هناك ما مجموعه 70 حالة في المستشفيات من دون حالات حرجة.

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