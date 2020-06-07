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حوادث

حاله الطرق بالقاهرة.. كثافات مرورية ببعض المحاور وحملات تفتيش على الكمامات

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:11 ص
المرور - ارشيفية
المرور - ارشيفية
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محمد صبري
تشهد معظم محاور القاهرة الحيويه كثافات متوسطة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، مع عودة الموظفين من إجازة نهاية الأسبوع، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير، حيث يتم التعامل الفورى معها.


ومن بين تلك المحاور التى تشهد كثافات متوسطة: صلاح سالم وكوبرى ٦ أكتوبر وكورنيش النيل والأوتوستراد ومناطق وسط القاهرة.




وقال مصدر أمنى بمرور القاهرة إن رجال المرور بالعاصمة يواصلون حملاتهم على مواقف السرفيس للتفتيش على قائدى السرفيس ومستقليه للتأكد من ارتداء الكمامة الطبية، وذلك حرصا على سلامتهم وتنفيذا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر السبت قبل الماضى حزمة من القرارات، من بينها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقى جميع أنواع مركبات الأجرة فى حالة وجود أى راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم، باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.


ولفت المصدر إلى أن هناك تعليمات لجميع رؤساء وحدات المرور بمنع أى مواطن من الدخول إلى الوحدة لإنهاء إجراءات التراخيص، إلا إذا كان مرتديا كمامة طبية، مع ترك مسافة آمنة بين المواطنين ومنع التزاحم داخل الوحدات.


تأتى تلك الإجراءات فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.
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