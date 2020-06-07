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سيارات

فيات fiat تعلن مد فترة الضمان في مصر حتى نهاية الشهر.. تفاصيل

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:30 ص
فيات 500 c 2020
فيات 500 c 2020
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اشرف عطية
أعلن وكيل فيات في مصر عن تقديم عروض خاصة على سياراتها في الفترة الحالية، مؤكدة أنها قامت بمد الضمان على سياراتها في السوق المصرية لفترة تمتد إلى 3 أشهر مع إعلان الشركة أن فترة مد الضمان على السيارات تنتهي نهاية يونيو الجاري.


وأفادت الشركة بأن مد الضمان على سياراتها في مصر بالنسبة للسيارات التي انتهي ضمانها بعد يوم 19 مارس الماضي، حيث تم مد الضمان على هذه السيارات الي نهاية شهر يونيو الجاري بما معناه زيادة فترة ضمان السيارات لأكثر من 3 أشهر، وهذا الأمر تم تطبيقه على موديلات فيات وكرايسلر وجيب وألفاروميو ودودج ورام وليست سيارات فيات فقط.


وأعلنت فيات مسبقا مد فترة الضمان بسبب الظروف الحالية التي يمر بها العالم وتمر بها مصر وفرض حظر التجوال ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19، مما أثر على مواعيد العمل بالتوكيل مما قد يضر بصحة العملاء.
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