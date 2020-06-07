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استشاري علم نفس يحذر من مشاركة شعور أعراض كورونا مع الغير.. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:18 م
استشارية علم النفس
استشارية علم النفس
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة شيرين شوقي استشارية علم النفس، إن أى تغير يحدث للفرد فجأة يسبب له صدمة وتكون ردود الأفعال تجاه الأشياء نفسها مختلفة حيث أن هناك من يكون لديهم صلابة نفسية ويمكنهم التعامل مع الأمر وآخرون ليس لديهم هذه الصلابة ويصابون بالإحباط.

وأضافت الدكتورة شيرين شوقي، من خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه أحيانا يتحدث شخصين تلفونيا وأحدهما يخبر الآخر أنه يشعر بأعراض الإصابة بعدوى كورونا فيشعر الطرف الآخر أنه يشعر بنفس الأعراض.

وأشارت استشاري علم النفس، إلى أن هذا الشخص يكون حساسا نفسيا لدرجة أنه شعر بالأعراض بالإيحاء النفسي، وأوضحت أن أصحاب الحفلات والأفراح فى هذه الظروف مازالوا فى مرحلة الإنكار أن فيروس كورونا بعيدا عنهم.

وتابعت أن الإنكار فى هذه الظروف يعتبر عدم نضج يحدث بعد الصدمة حتى يصلوا هؤلاء الأشخاص إلى مرحلة المساومة ثم مرحلة الاكتئاب.

وأكدت أنه بعد هذه المراحل تحدث مرحلة التكيف والتعامل الصحيح مع الظروف المحيطة، لافته الى انه قبل مرحلة الاكتئاب يتعامل الفرد بعواطفه.
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