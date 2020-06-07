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تاريخ تركيا مليء بالمجازر.. علي السيد: مصر شريك أساسى فى أمن واستقرار ليبيا

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:02 م
على السيد
على السيد
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شيرين عادل
قال  على السيد الكاتب الصحفى بجريدة الأهرام ، إن تاريخ تركيا على الأراضى الليبية حافل بالمجازر والاستغلال الاقتصادى للأراضى الليبية وثرواتها.


وأكد   الكاتب الصحفى بجريدة الأهرام  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى،  أن الرئيس عبد الفتاح  السيسى رجل أمن قومى عربى وأكثر الناس وعيأ بمخاطر تفتت الدول العربية، موضحا أن الهدف الأساسى من إعلان القاهرة هو حل الأزمة الليبية، و استقرار وأمن الشعب الليبى خاصة  وأن  مصر شريك أساسى فى استقرار ليبيا ولن تترك الأمر للجماعات الإرهابية تتصرف كما تشاء.


وأشار على السيد ، إلى أن الجميع يعلم مطامع تركيا الاستعمارية وفرض سيطرتها وهيمنتها على الأراضى الليبية وتحقيق حلمها الاستعماري لعودة السلطنة العثمانية .


وتابع على السيد،  أن  المجتمع الدولى لا بد أن يؤكد حرصه على الدولة الليبية ، وأن تضع حدا للتجاوزات والبلطجة التركية على الأراضى الليبية .
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