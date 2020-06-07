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أخبار البلد

على متن 8 رحلات.. وصول 1408 مصريين من العالقين في 3 دول إلى مطار القاهرة

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:21 م
مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
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نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، 8 رحلات جوية استثنائية قادمين من دول الكويت والسعودية وأوزبكستان، على متنهم إجمالي نحو 1408 مصريين من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.


وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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