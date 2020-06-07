ضبط شخص بأسوان يروج لبيع الحشيش على فيس بوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بأسوان لقيامه بالترويج والإعلان عن بيع المواد المخدرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".





رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص بمحافظة أسوان) بنشر مشاركات على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) تتضمن الترويج والإعلان عن بيع المواد المخدرة (مخدر الحشيش).





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان، تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها.





وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه بغرض الترويج والإعلان عن بيع المواد المخدرة.



