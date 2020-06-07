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برلمان

دفاع النواب توافق على موازنة وزارة الإنتاج الحربي

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:52 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة اللواء كمال عامر، على موازنة وزارة الإنتاج الحربي للعام المالي 2020/ 2021 والقطاعات التابعة لها، حيث بلغ إجمالي موازنات الجهات التابعة للوزراة في مشروع الموازنة نحو مليار و278 مليونا و500 ألف جنيه، مقابل مليار و42 مليونا و400 ألف جنيه في العام المالي السابق  2019 / 2020، بزيادة قدرها 236 مليون جنيه.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن موازنة ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بلغت نحو 158 مليون و700 ألف جنيه، كما بلغت موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي نحو 975 مليون و500 ألف جنيه، وموازنة قطاع التدريب 128 مليون و700 ألف جنيه، وبلغت موازنة قطاع الميادين المركزية 15 مليون 600 ألف جنيه.

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة أن اللجنة أوصت خلال اجتماعها اليوم بحضور ممثلي الاإتاج الحربي ووزارتي التخطيط والمالية،  بضرورة تلبية وزارة التخطيط، للمطالب الأساسية والعاجلة لوزارة الإنتاج الحربي في حدود المتاح،.

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان: كما أوصت اللجنة في المقابل بترشيد استخدامات وزارة الإنتاج الحربى قدر المتاح.
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