ماكينة قش أرز تتسبب فى بتر يد عامل بالدقهلية

تسببت ماكينة درس قش الأرز بإحدى قرى محافظة الدقهلية فى بتر يد عامل زراعى.
تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من مركز ميت سلسيل يفيد بان ماكينة درس قش الأرز تسببت فى بتر يد عادل ا.ا ٣٠ عاما عامل زراعى مقيم باحد قرى مبت سلسيل.
وذكر فى أقواله عقب تعرضه لبتر كامل بيده اليسرى بأنه أثناء درسه قش الارز لصقت يده بالماكينة وتسببت فى نزيف وقطع وتم نقله للمستشفى الدولى بالمنصورة لإجراء عملية بتر ولم يتسبب أحد فى إصابته ولا توجد شبهه جنائية.
وحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة العامة.
تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من مركز ميت سلسيل يفيد بان ماكينة درس قش الأرز تسببت فى بتر يد عادل ا.ا ٣٠ عاما عامل زراعى مقيم باحد قرى مبت سلسيل.
وذكر فى أقواله عقب تعرضه لبتر كامل بيده اليسرى بأنه أثناء درسه قش الارز لصقت يده بالماكينة وتسببت فى نزيف وقطع وتم نقله للمستشفى الدولى بالمنصورة لإجراء عملية بتر ولم يتسبب أحد فى إصابته ولا توجد شبهه جنائية.
وحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة العامة.