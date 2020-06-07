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محافظات

جيش مصر الأبيض.. تخصيص سيارتين لنقل الفريق الطبي بمستشفى المبرة لمنازلهم أثناء الحظر بالشرقية

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:45 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
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محمد الطحاوي

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تخصيص سيارتين ( ميني باص) تابعتين لإدارة صندوق الخدمات بالديوان العام لنقل أطقم التمريض العاملين بمستشفي المبرة ووحدة الغسيل الكلوي إلى منازلهم، والذين تنتهي نوبتجيات عملهم بالمستشفي أثناء ساعات حظر التجوال، وذلك تيسيرًا عليهم وحرصًا علي صحتهم وسلامتهم.


أكد محافظ الشرقية أنه تم التنسيق مع مدير أمن الشرقية لاستخراج التصاريح الأمنية اللازمة لتسيير السيارات المخصصة لنقل أطقم التمريض من مستشفي المبره إلى منازلهم وتأمين حركة السائقين أثناء ساعات حظر التجول.

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أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تقدم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضي، وتسعي لتوفير كافة سبل التنقل والراحة للأطباء وأطقم التمريض للإستمرار في عملهم وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضي، متمنيًا لجميع المرضي والمصابين بفيروس كورونا المستجد الشفاء العاجل.

وعلي جانب آخر شن الجهاز التنفيذي لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة مسائية، أسفرت عن فض فرح شعبي بمنطقة السبيل بكفر محمد حسين وتشميع صالون حلاقه وإيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ علي الخلاطة بقرية بهجات ، كما تم غلق ثلاثة محال تجارية مخالفة بقرية الغار وقريه شوبك بسطه وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعلي صعيد آخر تم رش وتطهير منطقه الزراعة ،دوران الشوبك ، الصاغة ، كما  تم الإنتهاء من أعمال دهانات وتجميل كوبري شرويده وكوبري الصدر لإعاده الوجه الحضاري.


وتواصل الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق أعمالها منذ الصباح الباكر التى شملت حملات نظافة شاملة وتجميل ودهانات وذلك ضمن خطة رئاسة مركز ومدينة الزقازيق للإرتقاء بمستوى النظافة العامة للطرق والمداخل الرئيسية.

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