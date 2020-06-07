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رياضة

بعد تألقه بشكل لافت .. عرض سعودي يهدد انتقال جاكسون موليكا إلى الأهلي

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:57 م
موليكا
موليكا
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عمرو الحلوانى

أصبح انتقال جاكسون موليكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى مازيمبي الكونغولي إلى الأهلى فى الصيف المقبل صعبا للغاية .

يأتى ذلك فى ظل العروض القوية التى تلقاها اللاعب فى الأونة الأخيرة بعد المستويات المميزة التى قدمها مع فريقه بمنافسات دوري أبطال إفريقيا .

وذكرت صحيفة " سبورت " السعودية أن نادي الشباب السعودي أبدى اهتمامه الشديد بالحصول على خدمات المهاجم الكونغولي موليكا خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

وبالفعل بدأت إدارة الشباب السعودي فى الدخول فى مفاوضات رسمية مع مازيمبي الكونغولي للظفر بخدمات المهاجم جاكسون موليكا .

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى أبدى رغبته فى الحصول على خدمات موليكا بعد أن نجح اللاعب فى لفت كل الأنظار إليه نتيجة القدرات الفنية والتهديفية المميزة التى يمتلكها .

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