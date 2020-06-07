بعد تألقه بشكل لافت .. عرض سعودي يهدد انتقال جاكسون موليكا إلى الأهلي

أصبح انتقال جاكسون موليكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى مازيمبي الكونغولي إلى الأهلى فى الصيف المقبل صعبا للغاية .



يأتى ذلك فى ظل العروض القوية التى تلقاها اللاعب فى الأونة الأخيرة بعد المستويات المميزة التى قدمها مع فريقه بمنافسات دوري أبطال إفريقيا .



وذكرت صحيفة " سبورت " السعودية أن نادي الشباب السعودي أبدى اهتمامه الشديد بالحصول على خدمات المهاجم الكونغولي موليكا خلال الميركاتو الصيفي المقبل .



وبالفعل بدأت إدارة الشباب السعودي فى الدخول فى مفاوضات رسمية مع مازيمبي الكونغولي للظفر بخدمات المهاجم جاكسون موليكا .



وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى أبدى رغبته فى الحصول على خدمات موليكا بعد أن نجح اللاعب فى لفت كل الأنظار إليه نتيجة القدرات الفنية والتهديفية المميزة التى يمتلكها .