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محافظات

إصابة رئيس قرية في الإسماعيلية بفيروس كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:56 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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انجي هيبة
أثبتت التحاليل إصابة مصطفى سعيد رئيس قرية المحسمة القديمة بمحافظة الإسماعيلية بفيروس كورونا المستجد، ونقل على أثرها لمستشفى الصدر المخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد لتلقي العلاج اللازم.

وكان رئيس القرية شعر بارتفاع درجة الحرارة وضيق في التنفس وبعض أعراض فيروس كورونا المستجد وأجرى الكشف الطبي.

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وتبين الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبإجراء مسحة كورونا أثبتت إيجابية إصابته.

وأكدت مصادر في مستشفى الصدر أن حالته العامة مستقرة.

فيما بدأ الطب الوقائي في حصر المخالطين له، وإجراء الكشف عليهم، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
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