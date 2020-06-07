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حوادث

أشعلا النيران أثناء اللعب.. مصرع طفلين في حريق ببني سويف

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:22 م
حريق بني سويف ارشيفية
حريق بني سويف ارشيفية
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محمد عبدالحليم
لقى طفلان مصرعهما، اليوم الأحد، إثر اشتعال النيران بهما، في حريق قش «التبن» أعلى سطح منزلهما بقرية الشناوية التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، أثناء لهوهما.

وتلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد يحيى محفوظ، مأمور مركز شرطة مركز  ناصر،شمال المحافظة  بنشوب حريق في منزل فلاح بقرية الشناوية، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية بمديرية الأمن والسيطرة على الحريق وإخماده.

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وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارتين إطفاء إلى مكان الحريق وتم إخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، بالتعاون مع الأهالي.

وتبين أن الحريق أسفر عن مصرع كلا من «محمد جابر عبدالسلام» ٥ سنوات، وشقيقته «هاجر» ٤ سنوات، متأثران  بإصابتهما بحروق، كما تبين من المعاينة الأولية والتحريات إقدام الطفلين على إشعال النيران في التبن أثناء لهوهما أعلى سطح المنزل المكون من طابق واحد على مساحة ١٧٥ مترًا، ونظرًا لارتفاع درجة الحرارة وسهولة اشتعال التبن، امتدت إليهما النيران بسهولة.

جاري تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للانتقال للمعاينة والتحقيق في الواقعة  .
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