مؤتمر صحفي وفيلم عن امتحانات الثانوية العامة 5 مساء.. وزير التعليم: سنحسم الجدل اليوم



اقرأ أيضا: موعد بدء العام الدراسي الجديد.. وزير التعليم: لم نحسم هذا الأمر حتى الآن



وقد توقع أولياء الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن يقوم الوزير اليوم بإعلان تأجيل امتحانات الثانوية العامة مرة أخرى، فيما توقع البعض الآخر أن يعلن الوزير قرارا بإلغاء المواد غير المضافة للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة واستبدال الامتحان فيها بتقييم مختلف لا يحتاج النزول إلى لجان امتحانات الثانوية العامة وذلك استجابة لمطالب الطلاب وأولياء الأمور الخائفين من فكرة تواجد الطلاب في تجمعات لجان الامتحانات لعدد أكبر من الأيام في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد. ينتظر جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بفارغ الصبر، القرارات التي سيعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن امتحانات الثانوية العامة في الخامسة من مساء اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفي الذي سيذاع اليوم على الهواء مباشرة في جميع القنوات.





ومن جانبه قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يناشد الرأي العام انتظار ومتابعة ما سيتم إعلانه اليوم بدلا من السير وراء الاجتهادات والأخبار المغلوطة المتداولة عبر فيس بوك.





سيتم إعلان جميع التصريحات والقرارات التي سنعلنها في المؤتمر الصحفي، على الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتي يمكن متابعتها من هنا بعد بدء الموتمر الصحفي. وأضاف وزير التربية والتعليم،





اقرأ أيضا | وزير التعليم يحسم جدل تأجيل امتحانات الثانوية العامة بـ 30 تصريحا جديدا .. تفاصيل





امتحانات الثانوية العامة وأضاف وزير التربية والتعليم : أنه سوف يتم اليوم عرض فيلم يقدم محاكاه كاملة لخطوات تأمين وتعقيم امتحانات الثانوية العامة وطريقة الدخول والخروج للطلاب والمعلمين في لجان، وما ستقدمه الدولة لهم من وسائل تأمين ، وكذلك تصوير عمليات تعقيم الورق من اول المطبعة لحين الوصول ليد الطالب .





وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذا الفيلم القصير ، سيكشف عن التفاصيل الرقمية لمنظومة امتحانات الثانوية العامة هذا العام ، وسيتضح للجميع حجم الجهد المبذول لتأمين الطلاب والمعلمين داخل لجان امتحانات الثانوية العامة من اي فرصة لانتشار فيروس كورونا المستجد.





وبالنسبة لقرار إلغاء المواد غير المضافة للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة ، فسبق و أن رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على تكرار المطالبة بإلغاء المواد غير المضافة للمجموع من امتحانات الثانوية العامة هذا العام.





حيث قال وزير التربية والتعليم : المواد التي لا تضاف للمجموع في امتحانات الثانوية العامة هي عبارة عن 3 مواد وهي : التربية الوطنية ، والتربية الدينية ، الاقتصاد والاحصاء.





وأضاف وزير التربية والتعليم ، نحاول حاليا ان ندرس مع المستشارين القانونيين في الوزارة مدى امكانية ايجاد حل للاستجابة لهذا المطلب ، خاصة ان هناك قانون يحكم امتحانات الثانوية العامة في مصر منذ سنوات طويلة.





واكد وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة تبحث هذا الامر و تحاول فيه منذ شهر ، ولكن لن يصدر اي قرار نهائي الا بعد الوصول لحل قانوني فيه ، وحتى هذ اللحظة لم تعلن وزارة التربية والتعليم اي قرار رسمي بشأن توصلها لحل قانوني يتيح إلغاء هذه المواد من جدول امتحانات الثانوية العامة ، وفي حالة وجود اي جديد في هذا الشأن من المنتظر ان يعلنه وزير التعليم في المؤتمر اليوم.





جدير بالذكر أنه :