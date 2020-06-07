مؤتمر صحفي وفيلم عن امتحانات الثانوية العامة 5 مساء.. وزير التعليم: سنحسم الجدل اليوم

ينتظر جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بفارغ الصبر، القرارات التي سيعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن امتحانات الثانوية العامة
في الخامسة من مساء اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفي الذي سيذاع اليوم على الهواء مباشرة في جميع القنوات.
وقد توقع أولياء الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن يقوم الوزير اليوم بإعلان تأجيل امتحانات الثانوية العامة مرة أخرى، فيما توقع البعض الآخر أن يعلن الوزير قرارا بإلغاء المواد غير المضافة للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة واستبدال الامتحان فيها بتقييم مختلف لا يحتاج النزول إلى لجان امتحانات الثانوية العامة وذلك استجابة لمطالب الطلاب وأولياء الأمور الخائفين من فكرة تواجد الطلاب في تجمعات لجان الامتحانات لعدد أكبر من الأيام في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبه قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يناشد الرأي العام انتظار ومتابعة ما سيتم إعلانه اليوم بدلا من السير وراء الاجتهادات والأخبار المغلوطة المتداولة عبر فيس بوك.
وأضاف وزير التربية والتعليم، سيتم إعلان جميع التصريحات والقرارات التي سنعلنها في المؤتمر الصحفي، على الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتي يمكن متابعتها من هنا بعد بدء الموتمر الصحفي.
وأضاف وزير التربية والتعليم : أنه سوف يتم اليوم عرض فيلم يقدم محاكاه كاملة لخطوات تأمين وتعقيم امتحانات الثانوية العامة وطريقة الدخول والخروج للطلاب والمعلمين في لجان امتحانات الثانوية العامة
، وما ستقدمه الدولة لهم من وسائل تأمين ، وكذلك تصوير عمليات تعقيم الورق من اول المطبعة لحين الوصول ليد الطالب .
وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذا الفيلم القصير ، سيكشف عن التفاصيل الرقمية لمنظومة امتحانات الثانوية العامة هذا العام ، وسيتضح للجميع حجم الجهد المبذول لتأمين الطلاب والمعلمين داخل لجان امتحانات الثانوية العامة من اي فرصة لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وبالنسبة لقرار إلغاء المواد غير المضافة للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة ، فسبق و أن رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على تكرار المطالبة بإلغاء المواد غير المضافة للمجموع من امتحانات الثانوية العامة هذا العام.
حيث قال وزير التربية والتعليم : المواد التي لا تضاف للمجموع في امتحانات الثانوية العامة هي عبارة عن 3 مواد وهي : التربية الوطنية ، والتربية الدينية ، الاقتصاد والاحصاء.
وأضاف وزير التربية والتعليم ، نحاول حاليا ان ندرس مع المستشارين القانونيين في الوزارة مدى امكانية ايجاد حل للاستجابة لهذا المطلب ، خاصة ان هناك قانون يحكم امتحانات الثانوية العامة في مصر منذ سنوات طويلة.
واكد وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة تبحث هذا الامر و تحاول فيه منذ شهر ، ولكن لن يصدر اي قرار نهائي الا بعد الوصول لحل قانوني فيه ، وحتى هذ اللحظة لم تعلن وزارة التربية والتعليم اي قرار رسمي بشأن توصلها لحل قانوني يتيح إلغاء هذه المواد من جدول امتحانات الثانوية العامة ، وفي حالة وجود اي جديد في هذا الشأن من المنتظر ان يعلنه وزير التعليم في المؤتمر اليوم.
جدير بالذكر أنه :
- يبلغ إجمالي عدد الطلاب المفترض أن يخوضوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام 652 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.
- تم تجهيز عدد 56 ألفا و 591 لجنة لاستقبال الطلاب وعقد امتحانات الثانوية العامة 2020
- عدد الطلاب في كل لجنة : يبدأ من 8 طلاب ولن يزيد عن 14 طالبا في اللجنة
- وستكون المسافة بين كل طالب وآخر أثناء دخول اللجان لا تقل عن 2 متر
- تم التعاقد على 33 مليون كمامة و غطاء احذية لتوزيعها على الطلاب والمعلمين في اللجان
- تم التعاقد على 17 ألف جهاز كاشف للحرارة لقياس حرارة الطلاب والمعلمين قبل دخول الامتحان
- توزيع قفازات على المعلمين والإداريين المشاركين في منظومة التصحيح والكنترولات
-تعقيم كامل لجميع أوراق الامتحانات من أول وجوده في المطبعة لحين وصوله ليد الطالب
- الطلاب سيؤدون 10 امتحانات في شهر
- لأول مرة سيتم عمل امتحان ثالث بعد الدور الثاني ، وذلك لمن يرسب في مادة أو أكثر من الطلاب الذين أصيبوا بكورونا واحتاجوا لعزل
- تصحيح امتحانات الثانوية العامة سوف يستغرق 20 يوما
- بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة والتظلمات بـ 15 يوما تبدأ امتحانات الدور الثاني
- الفترة التي سيتم استغراقها من بدء امتحانات الثانوية العامة حتى انتهاء أعمال التنسيق هذا العام 3 أشهر
وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة ، مشيرًا في أكثر من مداخلة أنه لا تراجع عن عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها يوم 21 يونيو 2020 وأشار إلى أنها ستستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.
و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العام الجديد تكون مواعيد الامتحانات كالتالي :
الاحد 21 يونيو 2020 : اللغة العربية و التربية الدينية
الثلاثاء 23 يونيو 2020 : الاقتصاد والاحصاء
الخميس 25 يونيو 2020 : اللغة الاجنبية الاولى
الاحد 28 يونيو 2020 : الديناميكا
الخميس 3 يوليو 2020 : الاحياء و الاستاتيكا و الفلسفة
الثلاثاء 7 يوليو 2020 : الفيزياء والتاريخ
الاحد 13 يوليو 2020 : الكيمياء والجغرافيا
الثلاثاء 14 يوليو 2020 : اللغة الاجنبية الثانية و التربية الوطنية
الاحد 19 يوليو 2020 : الجيولوجيا و التفاضل و علم النفس
الثلاثاء 21 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية