ننشر تفاصيل تقسيم الدوائر الانتخابية بقانون مجلس الشيوخ

ينشر "صدى البلد" تفاصيل تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة والمقدمة بمشروع قانون مجلس الشيوخ لائتلاف دعم مصر والتي تجمع بين نظامي القائمة والفردي، وتكشف عن تقسيم دوائر القائمة بواقع 4 دوائرة، و27 دائرة بنظام الفردي.
وتشمل الدائرة الأولي للقائمة ( قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا) والدائرة الثانية تمثل (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد)، أما الثالثة فتضم (قطاع شرق الدلتا) والرابعة والأخيرة تضم (قطاع غرب الدلتا).
جدير بالذكر، أن المادة 250 من الدستور نظمت تشكيل مجلس الشيوخ ، بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.