ننشر تفاصيل تقسيم الدوائر الانتخابية بقانون مجلس الشيوخ

وتشمل الدائرة الأولي للقائمة ( قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا) والدائرة الثانية تمثل (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد)، أما الثالثة فتضم (قطاع شرق الدلتا) والرابعة والأخيرة تضم (قطاع غرب الدلتا).

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي يرأسها النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، مبدئيا علي مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ ، والذي يأتي إعمالًا للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019.





جاء ذلك بعد إشادة برلمانية واسعة من اعضاء اللجنة الذين أكدوا أن مشروع القانون يأتي إعمالا للنصوص الدستورية في ضوء التعديلات التي وافق عليها الشعب عام 2019، معتبرين أنه مناقشة القانون بمثابة يوم تاريخي ويمثل إضافة للعمل التشريعي.