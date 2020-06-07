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برلمان

ننشر تفاصيل تقسيم الدوائر الانتخابية بقانون مجلس الشيوخ

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:46 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
ينشر "صدى البلد" تفاصيل تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة والمقدمة بمشروع قانون مجلس الشيوخ لائتلاف دعم مصر والتي تجمع بين نظامي القائمة والفردي، وتكشف عن تقسيم دوائر القائمة بواقع 4 دوائرة، و27 دائرة بنظام الفردي. 

وتشمل الدائرة الأولي للقائمة ( قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا) والدائرة الثانية تمثل (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد)، أما الثالثة فتضم (قطاع شرق الدلتا) والرابعة والأخيرة تضم (قطاع غرب الدلتا). 


جدير بالذكر، أن المادة 250 من الدستور نظمت تشكيل مجلس الشيوخ ، بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي يرأسها النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، مبدئيا علي مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء البرلمان بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ ، والذي يأتي إعمالًا للنصوص الدستورية في ضوء تعديلات 2019. 

جاء ذلك بعد إشادة برلمانية واسعة من اعضاء اللجنة الذين أكدوا أن مشروع القانون يأتي إعمالا للنصوص الدستورية في ضوء التعديلات التي وافق عليها الشعب عام 2019، معتبرين أنه مناقشة القانون بمثابة يوم تاريخي ويمثل إضافة للعمل التشريعي. 
ننشر تفاصيل تقسيم الدوائر الانتخابية بقانون مجلس الشيوخ
ننشر تفاصيل تقسيم الدوائر الانتخابية بقانون مجلس الشيوخ
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