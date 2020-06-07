إعلان قرارات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة عبر هذا الرابط.. بعد قليل

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتم اليوم عرض فيلم يقدم محاكاة كاملة لخطوات تأمين وتعقيم امتحانات الثانوية العامة وطريقة الدخول والخروج للطلاب والمعلمين في لجان، وما ستقدمه الدولة لهم من وسائل تأمين، وكذلك تصوير عمليات تعقيم الورق من أول المطبعة لحين الوصول ليد الطالب، لافتا إلى أن هذا الفيلم سيذاع أول الأسبوع القادم يوم السبت أو الأحد على أقصى تقدير.