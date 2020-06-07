AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إعلان قرارات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة عبر هذا الرابط.. بعد قليل

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:06 م
مؤتمر وزير التربية
مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل
Advertisements
ياســـمين بدوي
يعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيا في الخامسة من مساء اليوم، الأحد، بخصوص إجراءات امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها لهذا العام الاستثنائي الذي نعيشه بسبب فيروس كورونا.




ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة جميع التصريحات والقرارات التي سيعلنها وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة اليوم في هذا المؤتمر، على الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم عبر فيس بوك بعد بدء المؤتمر الصحفي.


وللدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمتابعة قرارات وزير التربية والتعليم اليوم اضغط هنا 


كما سيتم إذاعة فعاليات المؤتمر الصحفي في بث مباشر على جميع القنوات المصرية.


وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتم اليوم عرض فيلم يقدم محاكاة كاملة لخطوات تأمين وتعقيم امتحانات الثانوية العامة وطريقة الدخول والخروج للطلاب والمعلمين في لجان امتحانات الثانوية العامة، وما ستقدمه الدولة لهم من وسائل تأمين، وكذلك تصوير عمليات تعقيم الورق من أول المطبعة لحين الوصول ليد الطالب، لافتا إلى أن هذا الفيلم سيذاع أول الأسبوع القادم يوم السبت أو الأحد على أقصى تقدير.
إعلان قرارات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة عبر هذا الرابط.. بعد قليل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترقبوا إعلان جدول المشروعات البحثية لطلاب المدارس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر هذا الرابط

التعليم: عقد امتحانات الثانوية العامة 2020 ورقيا لمن قرر تأجيلها للعام القادم

لطلاب الثانوية العامة.. مراجعات ودروس في جميع المواد عبر هذا الرابط

لأول مرة.. التعليم تذيع فيلمًا عن امتحانات الثانوية العامة في زمن كورونا

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة بعد أسبوعين و"مفيش تأجيل".. كان يمكننا عقدها في 5 أيام فقط لكن الطلاب "عايزينها في شهر".. واختبار إضافي بعد الدور الثاني لطلاب حجر كورونا الراسبين

غدا.. مؤتمر صحفي لوزير والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة.. وفيلم يكشف كافة الإجراءات

ترشيحاتنا

بسبب الحجر المنزلي .. كورونا يغير ملامح نجوم كرة القدم .. شاهد

الجيش الليبي يشن غارات جوية على تجمعات ميليشيات بمصراتة

حال إتمام التعاقد.. سانشو يجبر ليفربول على رفع راتب محمد صلاح

ابعدوا عن بذر الكتان وأكثروا من لب البطيخ لهذه الأسباب.. فيديو

أخبار الرياضة.. حسام عاشور يتبرأ من فبركة السوشيال ميديا.. الانتخابات تطيح بالجنايني من اتحاد الكرة

يوحنا وفيليب آخرهما.. 48 شهيدا بكورونا في الجيش الأبيض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للسكر و الكبد والمخ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فنجان القهوة يوميا؟

لو نضارتك بتشبر بسبب الكمامة.. شاهد كيفية ارتدائها بطريقة صحيحة.. فيديو

يحرق الدهون ويقوي المناعة .. 5 فوائد هائلة لتناول عصير الموز بالقرفة