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مرأة

احذروا الأطعمة المحفوظة.. أسباب وأعراض الإصابة بسرطان المعدة

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:32 م
سرطان المعدة
سرطان المعدة
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لمياء الياسين
يحدث سرطان المعدة عندما تصبح خلايا المعدة السليمة سرطانية وتبدأ في النمو بشكل غير طبيعي  مما يؤدي إلى نشاة اورام وهناك عدة عوامل تحول خلايا المعدة السليمة الى سرطانية.

وتعد أبرز أسباب سرطان المعدة هى الإصابة بالعدوى البكتيرية التي تسببها بكتيريا Helicobacter pylori (H. pylori) التى تهاجم الجهاز المناعي للشخص وخلايا المعدة

ووفقا للعديد من الدراسات العلمية يمكن لبعض الأطعمه المحفوظة أن تسبب سرطان المعدة. يحدث ذلك عندما تحول بكتيريا H. pylori هذه الأطعمة إلى مواد كيميائية ضارة تحور الحمض النووي للخلايا الموجودة في المعدة. في بعض الحالات ، تكون الجينات الموروثة أيضًا سبب السرطان.


وتعد أبرز أعراض سرطان المعدة صعوبات البلع والشعور بالامتلاء حتى بعد تناول وجبات صغيرة. كثرة عسر الهضم وحرقة المعدة القيء الذي يحتوي على الدم فى المرحلة المتقدمة وتزداد عوامل الخطر لسرطان المعدة فى عمر ال 60

وتشمل طرق التشخيص من سرطان المعدة التنظير الداخلي  هى عملية يتم فيها إدخال أنبوب رفيع يحتوي على كاميرا في المعدة عن طريق الحلق للبحث عن الخلايا السرطانية أو عن طريق الخزعه و يتم جمع أنسجة صغيرة من المنطقة المشتبه بها في المعدة وعرضها لعلامات الإصابة بالسرطان

ويمكن إجراء اختبارات الدم لحساب عدد الخلايا الطبيعية في الدم.

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