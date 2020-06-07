AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب الفرق النهائية بأداب حلوان: نمتنع عن حضور الامتحانات.. والعميدة لا داع للقلق سيتم تعقيم اللجان ومراعاة التباعد

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:37 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
في ظل الأوضاع الخاصة التي تمر بها البلاد بسبب انتشار  جائحة فيروس كورونا المستجد  و جهود الدولة المبذولة للسيطرة على الوضع الحالي ومنع انتشار و الحفاظ على سلامة المواطنين ،و قرار وزارة التعليم العالى و المجلس الاعلى للجامعات باقامة امتحانات طلاب الفرق النهائية بداية شهر يوليو . 

اعترض اغلب  طلاب الفرقة الرابعة  بأقسام  كلية الاداب جامعة حلوان على قرار اقامة الامتحانات  قائلين :  انه من الصعب الذهاب الى الامتحانات بالجامعة بسبب تحويل المدينة الجامعية داخل حرم الجامعة لمستشفى عزل لمصابى كورونا ، بالاضافة الى بعد سكن  اغلب الطلاب عن الجامعة ما يعرضهم للعديد من وسائل المواصلات العامة و خطر الاصابة بكورونا . 
موضحين امتناعهم التام عن حضور  الامتحانات  و مطالبين استبدال الاختبارات التحريرية بالكلية إلى وسائل أخرى آمنة تضمن الأمن العام للطلبة . 

و علقت الدكتورة سهير عبد السلام عميدة كلية الاداب جامعة حلوان  لصدى البلد على هذه الاعتراضات قائلة : ان الامر ليس بيد الجامعة بألغاء الامتحانات و ان الجامعة و الكلية ملتزمة بتعليمات وزارة التعليم العالى  ، مشيرة الى انه فى حالة اقامة الامتحانات فسيتم تأمين سلامة الطلاب بكافة الطرق الممكنة . 

واوضحت انهةأنه بالنسبة لتحويل المدينة الجامعية لمستشفى لعزل مصابى كورونا فانه لا داعى للقلفألأن المدينة  بعيدة تماما عن لجان الامتحانات .
واشارت الى أنه سيتم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الى 15 عشر طالبا باللجنة لمراعة التابعد بين الطلاب و سيتم تعقيم اللجان بصفة مستمرة و توفير كافة وسائل السلامة للطلاب . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقليل عدد الطلاب باللجان.. هكذا استعدت جامعة حلوان لامتحانات الفرق النهائية

كواشف حرارية وتقليل عدد الطلاب باللجان.. الجامعات تستعد لامتحانات الفرق النهائية في ظل الكورونا

جامعة عين شمس في أسبوع .. تعلن آليات امتحانات الفرق النهائية .. وتلزم الأساتذة والعاملين بارتداء الكمامات ابتداء من 30 مايو

عميد تربية عين شمس يوضح الإجراءات الاحترازية لامتحانات طلاب الفرق النهائية...كلية البنات تضع خطة لاستقبال الفرق النهائية

اتحاد طلاب آداب حلوان يوجه نصيحة لطلاب الفرق النهائية

لمواجهة كورونا .. كلية البنات عين شمس تضع خطة لإجراء امتحانات الفرق النهائية

ترشيحاتنا

هل الدعاء بعد المغرب مستجاب ؟.. 4 كلمات بعد الصلاة تقيك عذاب جهنم

وزير التعليم: يا ريت الأهالي ميجوش لجان الثانوية العامة مع ولادهم.. والداخلية ستمنع التجمعات

«ميرور» البريطانية: في أغسطس المقبل.. مليار جرعة لقاح لكورونا في طريقها للأسواق

حتى لا تقترف ذنبا عظيما.. الإفتاء تنصح من يربي طيورا في المنزل بـ 5 أمور

الموت يفجع الفنانة المعتزلة صفاء السبع

كريم قاسم آخر المنضمين.. 5 نجوم بقائمة المصابين بفيروس كورونا فى شهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنية بـ 6 فيتامينات تقوي المناعة.. طريقة عمل الطحينة

فوق الشجرة.. جميلة عوض تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجوال

أطعمة تقوي المناعة.. إليك روشتة غذائية للحصول على الزنك وفيتامينات C و D