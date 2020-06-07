طلاب الفرق النهائية بأداب حلوان: نمتنع عن حضور الامتحانات.. والعميدة لا داع للقلق سيتم تعقيم اللجان ومراعاة التباعد

في ظل الأوضاع الخاصة التي تمر بها البلاد بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد و جهود الدولة المبذولة للسيطرة على الوضع الحالي ومنع انتشار و الحفاظ على سلامة المواطنين ،و قرار وزارة التعليم العالى و المجلس الاعلى للجامعات باقامة امتحانات طلاب الفرق النهائية بداية شهر يوليو .





اعترض اغلب طلاب الفرقة الرابعة بأقسام كلية الاداب جامعة حلوان على قرار اقامة الامتحانات قائلين : انه من الصعب الذهاب الى الامتحانات بالجامعة بسبب تحويل المدينة الجامعية داخل حرم الجامعة لمستشفى عزل لمصابى كورونا ، بالاضافة الى بعد سكن اغلب الطلاب عن الجامعة ما يعرضهم للعديد من وسائل المواصلات العامة و خطر الاصابة بكورونا .

موضحين امتناعهم التام عن حضور الامتحانات و مطالبين استبدال الاختبارات التحريرية بالكلية إلى وسائل أخرى آمنة تضمن الأمن العام للطلبة .





و علقت الدكتورة سهير عبد السلام عميدة كلية الاداب جامعة حلوان لصدى البلد على هذه الاعتراضات قائلة : ان الامر ليس بيد الجامعة بألغاء الامتحانات و ان الجامعة و الكلية ملتزمة بتعليمات وزارة التعليم العالى ، مشيرة الى انه فى حالة اقامة الامتحانات فسيتم تأمين سلامة الطلاب بكافة الطرق الممكنة .





واوضحت انهةأنه بالنسبة لتحويل المدينة الجامعية لمستشفى لعزل مصابى كورونا فانه لا داعى للقلفألأن المدينة بعيدة تماما عن لجان الامتحانات .

واشارت الى أنه سيتم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الى 15 عشر طالبا باللجنة لمراعة التابعد بين الطلاب و سيتم تعقيم اللجان بصفة مستمرة و توفير كافة وسائل السلامة للطلاب .