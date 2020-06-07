أبرزها توزيع 33 مليون كمامة.. خطة التعليم لإجراء امتحانات الثانوية العامة





طارق شوقي: وزارة الداخلية تقوم بتأمين اللجان.. والصحة تدفع بطواقم طبية للجان

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2020، مؤكدا أنه سيتم توزيع الكمامة على الطلاب قبل الامتحان.









أكد شوقي، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، أن عدد الطلبة في اللجان لن يزيد عن 11 طالبا، مشيرا إلى أن دخول الطلبة يتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبين كل طالب وآخر 2 متر.





أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات انعقاد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الاستثنائى، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم.







وقال شوقي خلال مؤتمر اليوم، للحديث عن إجراءات الوزارة خلال امتحانات الصف الثالث الثانوي،:" سيتم تعقيم الفصول، وتعقيم الأوراق والصناديق، مردفا:" سيتم تعقيم جميع اللجان".







