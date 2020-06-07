أبرزها توزيع 33 مليون كمامة.. خطة التعليم لإجراء امتحانات الثانوية العامة

عقد طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ، اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا لشرح كيفية أداء امتحانات الثانوية العامة اليوم، الأحد، ولمناقشة أهم الإجراءات والقرارت المتخذة خلال الفترة الماضية لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2020 خلال أزمة فيروس كورونا، وتناول المؤتمر الصحفي العديد من القرارت والإجراءات، وفيما يلي تلك القرارت والإجراءات:
بعد ظهور النتيجة.. طارق شوقي يهنئ طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
طارق شوقي: وزارة الداخلية تقوم بتأمين اللجان.. والصحة تدفع بطواقم طبية للجان
فيه إجراءات كثيرة .. وزير التعليم: اللي هيتأخر عن الساعة 9 مش هيدخل الامتحان
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الإرشادات المتبعة لامتحانات الثانوية العامة لتأمين الطلاب، مؤكدا أن هناك إجراءت وقائية ستتبع لمكافحة إنتشار فيروس كورونا وتطهير المعدات وزيادة عدد اللجان والكشف عن درجات حرارة الطلاب تحت اشراف طبي لضمان صحة ابنائنا الطلاب فضلا عن تعقيم الاوراق.
توفير 33 مليون كمامة باللجان.. وزير التربية والتعليم يعرض فيلما تسجيليا للإجراءات الاحترازية لطلاب الثانوية العامة 2020
عرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فيلما تسجيليا عن الإجراءات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم خلال امتحانات الثانوية العامة 2020 خلال أزمة فيروس كورونا.
وزير التعليم يكشف عن شرطين لدخول الطالب امتحانات الدور الثاني
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات الدولة لإجراء امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الدولة تقدم كل الدعم للامتحانات وحماية الطلاب.
وأضاف شوقي، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، أنه في حال رغبة أولياء الأمور أو الطلبة تأجيل الامتحان سنتيح لهم الفرصة العام المقبل، مشيرا إلى ان عدد الطلبة في اللجان لن يزيد عن 11 طالبا، ويتم دخول الطلبة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبين كل طالب وآخر 2 متر.
هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بنجاحهم بعد ظهور النتيجة، وقال شوقي خلال مؤتمر اليوم، للحديث عن إجراءات الوزارة خلال امتحانات الثانوية العامة:" سيتم تعقيم الفصول، وتعقيم الأوراق والصناديق ".
واعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019، بالمواعيد الجديدة، حيث تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.
طارق شوقي: وزارة الداخلية تقوم بتأمين اللجان.. والصحة تدفع بطواقم طبية للجان
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2020، مؤكدا أنه سيتم توزيع الكمامة على الطلاب قبل الامتحان.
أكد شوقي، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، أن عدد الطلبة في اللجان لن يزيد عن 11 طالبا، مشيرا إلى أن دخول الطلبة يتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبين كل طالب وآخر 2 متر.
أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات انعقاد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الاستثنائى، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم.
وقال شوقي خلال مؤتمر اليوم، للحديث عن إجراءات الوزارة خلال امتحانات الصف الثالث الثانوي،:" سيتم تعقيم الفصول، وتعقيم الأوراق والصناديق، مردفا:" سيتم تعقيم جميع اللجان".
وأشار شوقي إلى ان عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 56 ألفا و500 لجنة فرعية مع توزيع كمامات جديدة يوميا بواقع 33 مليون كمامة خلال فترة الامتحانات مع تعقيم المبانى بالمطهرات.
فيه إجراءات كثيرة .. وزير التعليم: اللي هيتأخر عن الساعة 9 مش هيدخل الامتحان
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الإرشادات المتبعة لامتحانات الثانوية العامة لتأمين الطلاب، مؤكدا أن هناك إجراءت وقائية ستتبع لمكافحة إنتشار فيروس كورونا وتطهير المعدات وزيادة عدد اللجان والكشف عن درجات حرارة الطلاب تحت اشراف طبي لضمان صحة ابنائنا الطلاب فضلا عن تعقيم الاوراق.
وقال طارق شوقي في مؤتمر صحفي حضره وزير الدولة للإعلام، حول امتحانات الثانوية العامة، إن دخول الطلبة للجان الامتحانات بطابور وتباعد 2 متر اعتبارا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة.
توفير 33 مليون كمامة باللجان.. وزير التربية والتعليم يعرض فيلما تسجيليا للإجراءات الاحترازية لطلاب الثانوية العامة 2020
عرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فيلما تسجيليا عن الإجراءات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم خلال امتحانات الثانوية العامة 2020 خلال أزمة فيروس كورونا.
وعرض الفيلم التسجيلي، خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أنه سيستمر التعقيم المستمر للجان التعليمية لطلاب الثانوية العامة والتطهير يوميا لتلك اللجان.
وزير التعليم يكشف عن شرطين لدخول الطالب امتحانات الدور الثاني
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات الدولة لإجراء امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الدولة تقدم كل الدعم للامتحانات وحماية الطلاب.
وأضاف شوقي، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، أنه في حال رغبة أولياء الأمور أو الطلبة تأجيل الامتحان سنتيح لهم الفرصة العام المقبل، مشيرا إلى ان عدد الطلبة في اللجان لن يزيد عن 11 طالبا، ويتم دخول الطلبة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبين كل طالب وآخر 2 متر.
وزير التعليم: توزيع 33 مليون كمامة على طلاب الثانوية العامة في 56 ألف لجنة
طارق شوقي: نجاح مصر في إجراء امتحانات الثانوية العامة رسالة مهمة للعالم
أعرب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أمله فى أن تتم امتحانات الثانوية العامة كما هو متوقع لها في ظل تفشي فيروس كورونا مؤكدا أن الوزارة تعمل على إتمام الامتحانات بكل سلام والحفاظ على صحة الطلاب.
وأكد شوقي، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، أن نجاح مصر في إتمام امتحانات الثانوية العامة رسالة للعالم، موضحا أن مصر قادرة على تنظيم هذا الأمر في ظل جائحة عالمية وهذا سبؤدى إلى عودة السياحة مرة أخرى.
ثانوية دوت نت.. وزير التعليم يعلن عن منصة جديدة لطلاب الثانوية العامة
طارق شوقي: مطبعة الشرطة مسئولة عن طباعة وتعقيم أوراق امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة.. وزير التعليم يوضح إجراءات اختبارات المواد غير المضافة للمجموع
امتحانات الثانوية العامة.. طارق شوقي: المواد غير المضافة للمجموع امتحانها منزليا بنظام البوكليت
غير متاح لجميع الطلاب.. وزير التعليم يكشف حقيقة عقد دور ثالث لامتحانات الثانوية
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه تم توفير عدد من الكمامات وأجهزة قياس حرارة للطلاب بحيث يتم توزيع الكمامات وقياس درجات الحرارة لهم قبل دخول اللجان.
وأوضح شوقي خلال مؤتمر اليوم للحديث عن إجراءات الوزارة خلال امتحانات الصف الثالث الثانوي: "سيتم تعقيم الفصول، وتعقيم الأوراق والصناديق وجميع اللجان".
طارق شوقي: نجاح مصر في إجراء امتحانات الثانوية العامة رسالة مهمة للعالم
أعرب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أمله فى أن تتم امتحانات الثانوية العامة كما هو متوقع لها في ظل تفشي فيروس كورونا مؤكدا أن الوزارة تعمل على إتمام الامتحانات بكل سلام والحفاظ على صحة الطلاب.
وأكد شوقي، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، أن نجاح مصر في إتمام امتحانات الثانوية العامة رسالة للعالم، موضحا أن مصر قادرة على تنظيم هذا الأمر في ظل جائحة عالمية وهذا سبؤدى إلى عودة السياحة مرة أخرى.
ثانوية دوت نت.. وزير التعليم يعلن عن منصة جديدة لطلاب الثانوية العامة
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن منصة بعنوان "ثانوية دوت نت"، وهو محتوى تعليمي يشمل فيديوهات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة من الآن طوال فترة الامتحانات، متوفرة مجانا برعاية الشيرك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري.
وقال "طارق شوقي" خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدولة للإعلام حول امتحانات الثانوية العامة، أن المنصة تحتوي على فيديوهات مراجعة يقدمها نخبة من أكفأ معلمي وزارة التربية والتعليم.
طارق شوقي: مطبعة الشرطة مسئولة عن طباعة وتعقيم أوراق امتحانات الثانوية
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مطبعة الشرطة مسئولة عن طباعة امتحانات الثانوية العامة، وتعقيم صناديق الأسئلة، وتعقيم الأوراق أولا بأول.
أوضح شوقي خلال مؤتمر اليوم للحديث عن إجراءات الوزارة خلال امتحانات الصف الثالث الثانوي: "سيتم تعقيم الفصول، وتعقيم الأوراق والصناديق وجميع اللجان".
امتحانات الثانوية العامة.. وزير التعليم يوضح إجراءات اختبارات المواد غير المضافة للمجموع
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن هناك إجرءات للامتحانات الثانوية العامة بشأن بعض المواد بجدول الامتحانات غير المضافة للمجموع.
وأضاف طارق شوقي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدولة للإعلام حول امتحانات الثانوية العامة، أن الطلاب يستلمون البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، وموعد التسليم متزامن مع موعد امتحان يوم الاحد 12 يوليو.
امتحانات الثانوية العامة.. طارق شوقي: المواد غير المضافة للمجموع امتحانها منزليا بنظام البوكليت
أكد طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن المواد غير المضافة إلى المجموع مثل مادة التربية الدينية، والاقتصاد والإحصاء؛ سيتم امتحان الطلاب بها عن طريق البوكليت، موضحا أن الطلاب بعد انتهاء امتحان اللغة العربية سيحصلون على البوكلت الخاص بتلك المواد.
وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر عقده لشرح كيفية أداء امتحانات الثانوية العامة اليوم، الأحد، أن الطلاب سيأخذون البوكليت للمنزل، وسيتم تسليمه إلى المدرسة بعد مرور 20 يوما أي يوم ١٢ يوليو.
غير متاح لجميع الطلاب.. وزير التعليم يكشف حقيقة عقد دور ثالث لامتحانات الثانوية
كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حقيقة عقد دور ثالث لامتحانات الثانوية العامة ٢٠١٩-٢٠٢٠ في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد.
قال طارق شوقي خلال مؤتمر اليوم الأحد، إن الدور الثالث للطلاب الذين لديهم عذر منعهم من حضور امتحانات الدور الأول ثم رسبوا في مواد بالدور الثاني، وبالتالي فهو ليس دور ثالث لأنه غير متاح لجميع الطلاب.