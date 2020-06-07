فيديوجراف.. تصريحات طارق شوقى حول امتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إجراءات امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في موعدها 21 يونيو 2020 وأوضح مجموعة من القرارات التى تضمن سلامة الطلاب والمراقبين والمصححين، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

الدكتور طارق شوقي سمح بآداء امتحانات المواد التالية من المنزل وهى: "الدين – الاقتصاد والاحصاء – التربية الوطنية" وبالنسبة للمدارس الدولية آداء امتحانات المواد القومية من المنزل.





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ولمزيد من التفاصيل حول تصريحات طارق شوقى حول امتحانات الثانوية العامة، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب والمراقبين والمصححين، شاهد الفيديوجراف التالى.