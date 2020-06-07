نائب محافظ البحيرة تشيد بجهود فريق العمل بمستشفى رشيد فى فصل حالات العزل والاشتباه

أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ بجهود فريق عمل مستشفى رشيد المركزي كمثال للعمل الجاد المخلص و تحقيق الدقة والجودة في تقديم الخدمة الطبية المتميزة وبمتابعة حالات العزل المنزلي و توفير العلاج على أكمل وجه وفصل واضح بين حالات الإشتباه و العزل و الحالات الطبيعية .





جاء ذلك خلال الزيارة التى قامت بها ويرافقها أعضاء اللجنة المشكلة برئاستها والتى تضم عضو من ادارة الازمات والادارة الصحية وادارة المستشفيات والتموين الطبى والتفتيش الصيدلى والرقابة والمتابعة للتأكد من انتظام سير العمل بمستشفى رشيد ومستشفى ادكو المركزى ضمن المستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.





وتابعت اللجنة مدى توافر المستلزمات الطبية بمخازن المستشفى ومتابعة السجلات وانتظام سير العمل بها وتواجد الاطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوفر العلاج بالصيدلية وإجراءات التخلص الآمن من النفايات ومتابعة اعمال التطهير والتعقيم المستمرة والاستماع الى مطالب المرضى والمترددين على المستشفى والعمل على تلبيتها.





وتفقدت نائب المحافظ المرضى باقسام العزل واستمعت اليهم وتمنت لهم سرعة الشفاء العاجل والعودة الى منازلهم وووجهت خلال المتابعة بالاتى:

عمل مسار اخر بمستشفى ادكو لدخول وخروج حالات الاصابة والاشتباه بفيروس كورونا وفصل الدخول مع باقى المرضى والمترددين على المستشفى وتوفر كافة المستلزمات الوقائية .





واكدت على توافر الأدوية والتنسيق التام بين مدير المستشفى د.أحمد الجميل و مديرة الإدارة الصحية برشيد الدكتورة منى مناع و ارتفاع مستوى النظافة بالمستشفى و تفعيل دور المجتمع المدنى بالإضافة إلى التنسيق بين مستشفى ادكو والتربية والتعليم لنقل صرف علاج نفقة الدولة لمدرسة السيد عبد الجليل امام المستشفى.

ومن جانبه وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة باستمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة واعمال التعقيم والتخلص الامن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى.



