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بين الناس

مجدي يشكو عدم إدراجه في معاش تكافل وكرامة منذ 3 سنوات

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن مجدى كامل فكرى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم إدراجه فى قائمة المقبولين فى معاش تكافل وكرامة على الرغم من تقديمه للأوراق منذ ثلاث سنوات ونصف.

ويقول فى رسالته: "أعمل خطيب بالمكافأة  فى وزارة الأوقاف وأتقاضى شهريا 140  جنيها انفق منهم على أسرة مكونة ثلاثة أبناء وزوجة".

للتواصل مع القارئ / 01005495299
بطاقة رقم قومى28202222602375
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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