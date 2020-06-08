مجدي يشكو عدم إدراجه في معاش تكافل وكرامة منذ 3 سنوات

استغاث المواطن مجدى كامل فكرى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم إدراجه فى قائمة المقبولين فى معاش تكافل وكرامة على الرغم من تقديمه للأوراق منذ ثلاث سنوات ونصف.





ويقول فى رسالته: "أعمل خطيب بالمكافأة فى وزارة الأوقاف وأتقاضى شهريا 140 جنيها انفق منهم على أسرة مكونة ثلاثة أبناء وزوجة".





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



