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رياضة

أجانب الزمالك يرحبون بالعودة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
أكد الإعلامى طارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك، أن الثلاثى المحترف بصفوف الفريق الكروى الأول التونسى فرجانى ساسى، والمغربيان أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، أبدوا ترحيبهم بالعودة سريعًا إلى مصر، فور فتح الخطوط الجوية، حيث يتواجد كل منهما حاليًا فى موطنه نظرًا لتوقف النشاط الكروى ومسابقة الدورى الممتاز بسبب تفشى فيرس كورونا.

أضاف طارق يحيى عبر قناة الزمالك، أن عقد أشرف بن شرقى لا يوجد به شرط جزائى مثلما روج البعض، وأن اللاعب سعيد بوجوده وسط أبناء ميت عقبة، ولا يرغب أى من المحترفون الرحيل فى الوقت الحالى.

لاسيما وأن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض تمسك باستمرار بن شرقي ورفض أي عروض للرحيل اللاعب في الميركاتو الصيفي، نظرًا لأنه أحد الأعمدة الأساسية للفريق في الفترة الماضية وأحد مفاتيح اللعب في خطة المدرب الفرنسي.
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