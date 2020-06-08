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فن

ماتسبنيش لـ آمال ماهر تحقق 7 ملايين مشاهدة.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:17 ص
آمال ماهر
آمال ماهر
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آيه عاطف
حققت أغنية "ماتسبنيش" لـ آمال ماهر، نجاحا كبيرا جدًا، وتخطت الـ 7 ملايين مشاهدة عبر القناه الرسمية الخاصة بـ روتانا على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية:  ماتسبنيش .. لحظة أعيش غير وأنا جنبك جوه في قلبك.. ماتسبنيش ماتقوليش .. وماتحكيش بس احضني وقرب مني.. ماتسبنيش خليني أعيش".


في زمان غير الزمان وديني لدنيا تانية أعيش معاك .. خدني بهواك أبعد مكان مش عايزه أشوف بعيوني الا أنت بس علشان دايمًا بحس .. في وجودك بالأمان".

أغنية "ماتسبنيش"  كلمات: أمير طعيمة، والحان: خالد عز، وتوزيع موسيقي: نادر حمدي.
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