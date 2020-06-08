ماتسبنيش لـ آمال ماهر تحقق 7 ملايين مشاهدة.. فيديو

حققت أغنية "ماتسبنيش" لـ آمال ماهر، نجاحا كبيرا جدًا، وتخطت الـ 7 ملايين مشاهدة عبر القناه الرسمية الخاصة بـ روتانا على موقع "اليوتيوب".
تقول كلمات الأغنية: ماتسبنيش .. لحظة أعيش غير وأنا جنبك جوه في قلبك.. ماتسبنيش ماتقوليش .. وماتحكيش بس احضني وقرب مني.. ماتسبنيش خليني أعيش".
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في زمان غير الزمان وديني لدنيا تانية أعيش معاك .. خدني بهواك أبعد مكان مش عايزه أشوف بعيوني الا أنت بس علشان دايمًا بحس .. في وجودك بالأمان".
أغنية "ماتسبنيش" كلمات: أمير طعيمة، والحان: خالد عز، وتوزيع موسيقي: نادر حمدي.