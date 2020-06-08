ماتسبنيش لـ آمال ماهر تحقق 7 ملايين مشاهدة.. فيديو

تقول كلمات الأغنية: ماتسبنيش .. لحظة أعيش غير وأنا جنبك جوه في قلبك.. ماتسبنيش ماتقوليش .. وماتحكيش بس احضني وقرب مني.. ماتسبنيش خليني أعيش".









في زمان غير الزمان وديني لدنيا تانية أعيش معاك .. خدني بهواك أبعد مكان مش عايزه أشوف بعيوني الا أنت بس علشان دايمًا بحس .. في وجودك بالأمان".



