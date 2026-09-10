سبورتنج لشبونة يهزم جالطة سراي بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي فوزًا مهمًا على حساب ضيفه جالطة سراي التركي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

جالطة سراي يتقدم مبكرًا

بدأ جالطة سراي المباراة بشكل قوي، وتمكن من التقدم في الدقيقة الخامسة، بعدما سجل جونكالو إيناسيو، مدافع سبورتنج لشبونة، هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه، ليمنح الضيوف أفضلية مبكرة.

ونجح الفريق البرتغالي في العودة إلى المباراة، بعدما أدرك جيني كاتامو هدف التعادل في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

سبورتنج يحسم المباراة في الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني، واصل سبورتنج لشبونة ضغطه بحثًا عن هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 57، بعدما حصل الفريق على ركلة جزاء نجح لويس سواريز في تحويلها إلى الشباك.

ولم يتأخر أصحاب الأرض في تعزيز تقدمهم، حيث أضاف رودريجو زالازار الهدف الثالث في الدقيقة 63، ليقترب سبورتنج من حسم نقاط المباراة.

وحاول جالطة سراي تقليص الفارق خلال الدقائق المتبقية، إلا أن دفاع سبورتنج حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، حصد سبورتنج لشبونة أول 3 نقاط له في مشواره بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بينما ظل رصيد جالطة سراي خاليًا من النقاط.

ويحل سبورتنج لشبونة ضيفًا على لانس الفرنسي في الجولة المقبلة، بينما يستضيف جالطة سراي نظيره برشلونة الإسباني.