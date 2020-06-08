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توك شو

بفرق 150 ألف جنيه.. متضرر من تسعيرة المستشفيات الخاصة يحكي قصته.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:04 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قال أحمد سليمان، أحد الحالات المتضررة من تسعيرة المستشفيات الخاصة، إن والده إصاب بكورونا وبالتالي ذهبوا به إلى مستشفي خاص، متابعا: والدي قعد 6 أيام في المستشفي من ضمن ال6 أيام تم وضعة بالعناية المركزة 3 أيام، وبعدها كان حسابنا 213 ألف جنيه.

وأضاف خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "مساءDMC"، المذاع على قناة "DMC"، أنه لم يستطيع تدبر المبلغ المطلوب، معقبا : مفيش أي حد دلوقتي معاه ربع مليون جنيه في البيت حتى لو كان شغال أيه..خصوصا أن انا عندي 3 حالات كورونا في البيت غير والدي.

وأوضح أن عند إصابتة والده لم يتمكن من إدخاله إلى مستشفى حكومية نتيجة الضغط المتواجد عليهم خلال تلك الفترة.

وتابع : أن المستشفى الفترة دي مبتديش فاتورة أو كشف بيكتبوا على ورق أبيض عشان يدل على أنك دفعت المبلغ بس.

وواصل قائلا: أن المستشفى رفضت خروج والده، ولكن بعد ضغط تم خروجة، متابعا: مدفعتش وروحت عملت محضر في المستشفى دى في فرق 150 ألف عن التسعيرة التى وضعتها وزارة الصحة.
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