بفرق 150 ألف جنيه.. متضرر من تسعيرة المستشفيات الخاصة يحكي قصته.. فيديو

قال أحمد سليمان، أحد الحالات المتضررة من تسعيرة المستشفيات الخاصة، إن والده إصاب بكورونا وبالتالي ذهبوا به إلى مستشفي خاص، متابعا: والدي قعد 6 أيام في المستشفي من ضمن ال6 أيام تم وضعة بالعناية المركزة 3 أيام، وبعدها كان حسابنا 213 ألف جنيه.
وأضاف خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "مساءDMC"، المذاع على قناة "DMC"، أنه لم يستطيع تدبر المبلغ المطلوب، معقبا : مفيش أي حد دلوقتي معاه ربع مليون جنيه في البيت حتى لو كان شغال أيه..خصوصا أن انا عندي 3 حالات كورونا في البيت غير والدي.
وأوضح أن عند إصابتة والده لم يتمكن من إدخاله إلى مستشفى حكومية نتيجة الضغط المتواجد عليهم خلال تلك الفترة.
وتابع : أن المستشفى الفترة دي مبتديش فاتورة أو كشف بيكتبوا على ورق أبيض عشان يدل على أنك دفعت المبلغ بس.
وواصل قائلا: أن المستشفى رفضت خروج والده، ولكن بعد ضغط تم خروجة، متابعا: مدفعتش وروحت عملت محضر في المستشفى دى في فرق 150 ألف عن التسعيرة التى وضعتها وزارة الصحة.
وأضاف خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "مساءDMC"، المذاع على قناة "DMC"، أنه لم يستطيع تدبر المبلغ المطلوب، معقبا : مفيش أي حد دلوقتي معاه ربع مليون جنيه في البيت حتى لو كان شغال أيه..خصوصا أن انا عندي 3 حالات كورونا في البيت غير والدي.
وأوضح أن عند إصابتة والده لم يتمكن من إدخاله إلى مستشفى حكومية نتيجة الضغط المتواجد عليهم خلال تلك الفترة.
وتابع : أن المستشفى الفترة دي مبتديش فاتورة أو كشف بيكتبوا على ورق أبيض عشان يدل على أنك دفعت المبلغ بس.
وواصل قائلا: أن المستشفى رفضت خروج والده، ولكن بعد ضغط تم خروجة، متابعا: مدفعتش وروحت عملت محضر في المستشفى دى في فرق 150 ألف عن التسعيرة التى وضعتها وزارة الصحة.