نصائح يجب اتباعها لحماية حساباتك من الاختراق.. فيديو

مع تزايد عدد المستخدمين لشبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم خاصة في الوقت الحالى ، وبعد اتجاه معظم سكان العالم إلى ممارسة معظم أنشطة حياتهم على الإنترنت، كثرت بشكل واضح عدد الاختراقات التى تحدث للمستخدمين والشركات على حد سواء، ووقعوا ضحايا للأنشطة الرقمية غير القانونية ، وانتهكوا خصوصيتهم على الإنترنت.





وبحسب موقع ReadWrite فإنه يجب على المستخدمين اتباع عددا من أنماط الحماية لحماية أنفسهم وحساباتهم الشخصية من الاختراق وحتى لا يقعوا ضحايا لبعض الهاكرز الذين يقومون بطلب أموال.





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استخدم كلمات سر قوية وقم بتغييرها باستمرار





وتحتوي كلمات المرور القوية على خليط من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز، تتطلب العديد من البنوك الآن حساباتك على الإنترنت لحمل كلمة مرور تفي بهذه المتطلبات. ويجب أيضًا تغيير كلمة المرور كل شهرين واستخدام كلمات مرور مختلفة لكل حساباتك بحيث يكون لدى المتسللين وقت أكثر صعوبة للوصول إلى معلوماتك.





تجنب التعرض غير الضروري





كن حذرًا بشأن المعلومات التي تشاركها على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بك، تجنب نشر البيانات حول المكان الذي تعيش فيه ، مثل العنوان ورقم الهاتف، وكذلك توفير البيانات الشخصية فقط للمواقع الموثوقة، على الرغم من أن العديد من الشركات تطلب اليوم هذه المعلومات الشخصية ، وعليك التحقق من أصل تلك الشركات ، وما هي البيانات التي تحتاجها ، ولماذا.





عدم استخدام GPS





وهناك طريقة أخرى لتجنب المخاطر الاختراق وهي قطع الاتصال دائمًا بنظام تحديد المواقع العالمي GPSعند عدم الحاجة لاستخدامه، وذلك للحفاظ على خصوصيتك على الإنترنت ، وتعرض خدمة GPS مواقع المستخدمين وتحديدها بدقة مما يجعلهم مهددين بالخطر.





استخدم عوامل أمان ثنائية أو المصادقة الثنائية لكلمات سر حسابتك الشخصية





المصادقة ثنائية العامل هي المستوى التالي من الأمان الذي تستخدمه العديد من الخدمات مثل البنوك وغيرها. ويجب إدخال هذا الرمز بالإضافة إلى كلمة المرور لتسجيل الدخول على الحسابات، وبهذه الطريقة، حتى لو قام شخص ما بسرقة كلمة المرور الخاصة بك، فلن يتمكن من الوصول إلى حساباتك.





استخدم برنامج مكافحة الفيروسات antivirus





قم دائمًا بتثبيت وتحديث برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بك، باستخدامه ، يمكنك حماية جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي بشكل أفضل، و لا تحميك برامج مكافحة الفيروسات من الملفات الضارة والفيروسات فحسب ، بل تساعد أيضًا على حماية معلوماتك الشخصية.



