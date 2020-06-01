تخترقه وتقوم بتعطيله.. لا تستخدم هذه الخلفية على هاتفك الأندرويد.. فيديو وصور

كشف خبراء في مجال الأمن الإلكترونى أن هناك صورة توضع كخلفية على شاشات الهواتف تحتوى على بعض المناظر الجذابة والطبيعية التى تغرى المستخدمين بوضعها على شاشات هواتفهم، ومجرد وضعها يمكن اختراق الهاتف.
وبحسب موقع Talk Android فإن الخلفية أو الصورة الطبيعية هى بمثابة فخ كبير لمستخدمى هواتف الأندرويد، حيث أنه عندما تم استخدامها من قبل عدد من المستخدمين توقفت هواتفهم أكثر من مرة، وأصيب بعدد من الأعطال في بعض التطبيقات.
وتعتبر أعلى نسبة ضرر تسببها الخلفية في هواتف أندرويد هى في هواتف سامسونج، حيث عندما قام الخبراء بتجريبها على هواتف سامسونج تعطلت الهواتف ولم تستطع القدرة على إعادة التشغيل وفتح الهاتف مرة أخرى.
وحتى الآن لايزال سبب الضرر الذى تقوم به الخلفية على هواتف أندرويد، وما الذى يجعل صورة تسبب مثل هذا القدر من الضرر للهاتف.
وتعتبر الفيروسات والبرامج والتطبيقات الخبيثة خاصة تلك التى تستخدم أطراف ثالثة، هى الاكثر فتكا بالهواتف والاجهزة عموما، ولكن تعتبر الخلفية لغزا محيرا بالنسبة للمتخصصين حيث لا يستطيعون معرفة أو فهم الكيفية التى تعمل الصورة وكيف تقوم بتعطيل الهواتف.