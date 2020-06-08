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رياضة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة .. الزمالك يتلقى ضربة موجعة بسبب النقاز

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالآتي:


- كشفت تقارير إعلامية، عن وصول إسم البرازيلي كينو لاعب بيراميدز المُعار إلى الدوري الإماراتي، إلى نادي الزمالك من قبل بعض الوكلاء لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة.


- عاد اسم الأوروجوياني جاستون سيرينو، لاعب نادى صن داونز الجنوب أفريقى، ليرتبط من جديد للانتقال إلى الأهلي الذي يبحث خلال المركاتو المقبل عن بديل للاعبه المُعار رمضان صبحي الذي سينتهي عقده مع نهاية الموسم.

- كشف "محمد فاروق" مُقدم برنامج "البريمو" على قناة ”ten" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم وجه صدمة جديدة لمسئولي القلعة البيضاء فيما يتعلق بالتونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق الذي كسب قضيته ضد النادي بالحصول على تعويض مالي قيمته مليون و٣٠٠ ألف دولار.


أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عدم رغبته فى خوض انتخابات رئاسة اتحاد الكرة، عكس ما ردد البعض خلال الساعات الماضية.
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