بحضور الوزير.. محلية النواب تبحث تعديل قانون التخلص من البرك والمستنقعات اليوم

تبدأ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب حمدي السيسي، و60 عضوًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر".





يأتي الاجتماع بالاشتراك مع لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.





كما تناقش مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020/2021، فيما يخص ديوان عام وزارة التنمية المحلية.





وتستكمل اللجنة اجتماعاتها غدا الأربعاء ، لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020/2021، فيما يخص:



