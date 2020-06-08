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رياضة

مجدي عبد الغني: مونديال فرنسا واحد من الأفضل في تاريخ اللعبة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:54 ص
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
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ميرنا محمود
نشر الكابتن مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق تويتة جديدة يستعيد فيها ذكريات مونديال فرنسا  عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب مجدي عبد الغني :
صباح الخير على الجميع
مونديال فرنسا واحد من أفضل المونديالات في تاريخ اللعبة .. 
ايه أكتر مشهد مش ناسيه في كأس العالم 1998 ؟

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وجاءت التعليقات كالآتي:
هدف بيرجكامب في الارجنتين
هدف كابتن مجدي عبد الغني في هولندا
هدف لدافور سوكر بوش رجله الشمال ع الارض بس مش فاكر فى اى مباراه ..ومشهد غضب لعيبه المغرب بعد التأمر على خروجهم
اقوى ماتشين انجلترا والارجنتين وهولندا والأرجنتين كان معجنه وبييرجامب قلب الترابيزه ع الكل ده غير مباراه هولندا والبرازيل فى قبل النهائي


يذكر أن مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة السابق، صرح بأنه تعرض لمؤامرة كبيرة من قبل أعضاء سابقين باتحاد الكرة، مشيرا إلى أنه "تم استبعاده من رئاسة بعثة منتخب مصر قبل المونديال بقرار فردي".

وقال مجدي عبد الغني، في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" على إذاعة الشباب والرياضة: "تم اتهامي بسرقة ملابس منتخب مصر من المخازن، وهذا لم يحدث".


وأضاف مجدي عبد الغني: "هناك متاجر موجودة في المحافظات الأخرى، وأحد أعضاء اتحاد الكرة كان مسؤولا عنها. مخازن اتحاد الكرة كانت تسرق علنا".
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