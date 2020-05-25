نجم منتخب فرنسا يبيع ميدالية مونديال 2018 مقابل 66 ألف يورو





وذكر موقع "Le Soir" الذي رفض ذكر اسم اللاعب الذي قرر التخلي عن ميداليته الذهبية ، في حين تمكن اللاعب من كسب ما يقرب من 66 ألف يورو.





كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن قيام أحد لاعبي منتخب فرنسا الفائز ببطولة كأس العالم الماضية والتي أقيمت في روسيا 2018، ببيع مادليته الذهبية مقابل مبلغ 66 ألف يورو.

وذكر نفس المصدر حسب "روسيا اليوم" أنه تم بيع ميداليتين ذهبيتين لمونديالي 1994 الولايات المتحدة و2002 كوريا الجنوبية واليابان، أحرزها المنتخب البرازيلي في نفس المزاد "دار جوليان للمزادات"، بمبلغ 44 و46 ألف يورو على التوالي.

وحقق منتخب فرنسا لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد فوز كبير حققه الديوك في المباراة النهائية على حساب كرواتيا بـ4 أهداف مقابل إثنين.

استضافت الأراضي الروسية الحدث الأكبر في عالم كرة القدم مونديال 2018، قبل أن يقع المنتخب المصري مع صاحب الأرض في المجموعة الأولي رفقة الأوروجواي والسعودية.