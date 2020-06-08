حروق شديدة واختناق بغاز.. معاينة النيابة لآثار اشتعال النار بشقة الظاهر

كشفت معاينة النيابة لحريق شقة سكنية بالظاهر والذي أسفر عن مصرع ربة منزل، أن الشقة محل الحادث تقع بالطابق الثالث، وتبين أن النيران التهمت الآثاث فضلا عن تفحم جميع محتوياتها، وأن الحريق أسفر عنه تفحم الغرف بالكامل.





وكشفت المناظرة لجثة المتوفاة أنها لقيت مصرعها نتيجة إصابتها بحروق شديدة والاختناق بغاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الدخان الكثيف بسبب الحريق.





كما امرت النيابة باستدعاء شهود العيان للاستماع إلى أقوالهم حول ملابسات الحريق.







و كانت النيابة أمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.





بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في أحد العقارات بالظاهر .





علي الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وإخماد الحريق.





تم اتخاذ الاجراءات القانونية.



